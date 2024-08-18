Усе більше дослідників стверджуюрть, що людині, ймовірно, взагалі не потрібні молочні продукти.

Молочні подукти приносять користь організму. Це - загальноприйняте твердження, втім, усе більше дослідників і лікарів заперечують цю ідею, кажучи, що людині, ймовірно, взагалі не потрібні молочні продукти, пише CBS News.

Що стосується певних поживних речовин у молочних продуктах, це правда, що вони не потрібні, сказав доктор Даріуш Мозаффаріан, кардіолог і професор медицини та дієтології в медичній школі Тафтса.

"Нам, мабуть, не потрібен увесь кальцій і вітамін D з молочних продуктів. Існують інші джерела, які ви можете мати, рослинні альтернативи, які доповнюють кальцій або вітамін D, що призвело до поміркованості щодо рекомендацій конкретно молочних продуктів", - каже експерт. Відео дня

За його словами, як і будь-яку іншу їжу, ви можете виключити будь-яку їжу і "при цьому створити здорову дієту, тож вам не потрібно їсти молочні продукти". Так, дієтичні рекомендації щодо молочних продуктів, які пропагують їсти три порції на день, зосереджені на варіантах з низьким вмістом жиру, "базуються на надто спрощених теоріях про декілька поживних речовин, які нам потрібні".

Мозаффаріан назвав деякі приклади переваг молочних продуктів:

Молоко пов’язане зі зниженням ризику високого кров’яного тиску та меншим ризиком інсульту;

Сир і йогурт знижують ризик діабету;

Всі молочні продукти пов’язані зі збільшенням м’язової маси та зменшенням маси жиру.

"Ці переваги, здається, насправді не пов’язані з традиційним вмістом жиру, кальцію чи вітаміну D, а пов’язані з іншими речами, наприклад, ферментацією сиру чи пробіотиками в йогурті. Пробіотики в йогурті корисні для нашого кишкового мікробіому та, ймовірно, знижують ризик діабету. А сир насправді є найбільшим ферментованим продуктом, який споживають у Сполучених Штатах, і ми дізнаємося про користь для здоров’я ферментованих продуктів, таких як кімчі чи квашена капуста", - сказав експерт.

Він рекомендує щодня вживати одну порцію несолодкого йогурту та сиру.

"Це більше для серцево-метаболічних переваг, ніж для кальцію та вітаміну D. Протягом багатьох років ми рекомендували знежирені молочні продукти, які не дуже смачні. І я кажу людям, поки ми не отримаємо більше доказів, прямо зараз вибирайте нежирні або цільні жири, залежно від того, що вам більше подобається", - резюмував дієтолог.

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