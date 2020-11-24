В Одесі місцевий скульптор влаштував незвичний перфоманс: на очах у перехожих почав розпилювати 38-річний "фіат" і з його частин зварювати скульптуру триметрового краба.
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Перетворити старенький легковик на морського жителя прилюдно було мрією скульптора Кирила Максименка. А долучитися до роботи міг будь-хто охочий.
На думку організаторів, таким чином можна перетворити старі та непотрібні речі в арт-об'єкти.
Крабу планують зробити очі, що будуть світитися вночі. Його встановлять біля приміщення арт-простору на Приморській.
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