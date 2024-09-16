Радянський диктатор став важливим джерелом фінансування на початках більшовицької партії.

Перш ніж Йосип Сталін прийшов до абсолютної влади у Радянському Союзі, який він тримав за допомогою терористичної мережі, він зробив собі репутацію розбійника та грабіжника банків. Як повідомляє History Hit, про це у третій частині фільму "Росія: підйом Сталіна" розповідає дослідник доктор Пабло Де Орельяна.

Видання нагадує, що Сталін народився як Йосип Джугашвілі в кінці 19 століття в Грузії, яка тоді була колонією Російської імперії. Ображений царською тиранією, він з часом прив’язався до ленінізму. Але його співпраця з більшовиками була осторонь у "підступах" і пограбуванні банків. Після втечі з матір’ю від батька-алкоголіка Сталіна відправили до семінарії в Тбілісі. Але він не був релігійним. Натомість він захопився "революційними текстами".

"Мені здається, йому ставало цілком зрозуміло, що речі, які він ненавидів у своєму світі, бідність, жорстокість російських офіцерів і таємної поліції, не можуть бути вирішені через релігію. Спочатку Сталін був більш націоналістичний і хотів підняти позиції Грузії в Російській імперії. Але досить швидко він стає соціалістом", — каже де Орельяна. Відео дня

За його словами, Сталін переконався, що все потрібно змінити, і що зміни мають бути насильницькими та революційними.

"Його рання діяльність полягала в робітничих страйках, написанні памфлетів, організації робітничих рухів. Він організовує страйки робітників, щоб вимагати права на підвищення заробітної плати. Він також збирає гроші на революційні справи та починає налагоджувати контакти з більшими революційними групами", - продовжує експерт.

На початку 1900-х років Сталін зіткнувся з меншовиками, найбільшою революційною групою на Кавказі. Тоді він прив’язався до ленінізму. Ленін очолив більшовиків, які прагнули негайної революції силами відданих революціонерів. Під час становлення більшовицької партії майбутній диктатор був важливим джерелом фінансування.

Сталін став важливим джерелом фінансування ранньої більшовицької партії.

"Схоже, Сталін мав хист бути організатором злочинів із самого початку. Сталін трохи схожий на Робін Гуда. Хоча Сталін не був талановитим оратором, він мав чудові міжособистісні стосунки та вміння маніпуляції, що є важливим навиком у жорстокій злочинній компанії. Сталін був би ідеальним главою мафіозної родини. У нього була харизма, лідерство, неймовірний інтелект, організаційне ноу-хау", - розповідає де Орельяна.

За його словами, Сталін також тримав поруч із собою головорізів, деякі з яких боялися Сталіна, передвіщаючи мережу терору його пізнішого режиму.

"Якщо ленінізм мав на меті негайну революцію, Сталін був ідеальною людиною, щоб її здійснити", — каже історик.

Він розповідає, що у 1907 році Сталін брав участь у збройному пограбуванні банківського диліжанса на Єреванській площі в Тбілісі. Але серед інших більшовиків він був аутсайдером.

"По-перше, він не був представником середнього класу, заможним і освіченим, як більшість інших. ... У нього був акцент. Він не був росіянином, не володів французькою та німецькою. Він не мав міжнародного світогляду. Але він довів свою цінність", - резюмує дослідник.

Сталін і новітня історія

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