Розслідуванням таких випадків займається майже винятково ФСБ, при цьому конкретні звинувачення і докази не завжди розкриваються.

Випадки державної зради в Росії в останні 30 років були досить рідкісними. Але після вторгнення в Україну 2022 року їхні масштаби різко зросли разом із судовими переслідуваннями за шпигунство Як пише AP, це дає змогу порівняти цю ситуацію з показовими процесами за часів Йосипа Сталіна в 1930-х роках.

"Розслідуванням таких випадків займається майже виключно Федеральна служба безпеки (ФСБ), при цьому конкретні звинувачення і докази не завжди розкриваються. Обвинувачених часто утримують у суворій ізоляції в горезвісній московській в'язниці "Лефортово", судять за зачиненими дверима і майже завжди засуджують до тривалих термінів тюремного ув'язнення", - пише видання.

Правозахисна група "Перший департамент", яка спеціалізується на таких переслідуваннях і отримала свою назву від підрозділу служби безпеки, нарахувала понад 100 відомих випадків державної зради у 2023 році, повідомив Associated Press адвокат Євген Смирнов. Він додав, що, ймовірно, є ще 100, про які ніхто не знає. Чим довше триває війна, "тим більше зрадників" влада хоче спіймати, сказав Смирнов.

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За що росіян звинувачують у держзраді

Кількість випадків державної зради почала зростати після 2014 року, коли Росія незаконно анексувала Крим в України, і вперше з часів холодної війни посварилася із Заходом.

При цьому, як пише AP, двома роками раніше юридичне визначення державної зради було розширено і тепер охоплює надання розпливчасто визначеної "допомоги" іноземним країнам або організаціям, що фактично піддає судовому переслідуванню будь-кого, хто контактує з іноземцями.

За словами Смирнова, таких арештів - також і серед російських вчених - побільшало після 2018 року, коли Путін у своєму щорічному зверненні до нації рекламував нову й унікальну гіперзвукову зброю, яку Росія розробляє. На його думку, це був спосіб спецслужб показати Кремлю, що російські наукові досягнення, особливо ті, що використовуються для розроблення зброї, настільки цінні, що "за ними женуться всі іноземні спецслужби у світі".

Як пише AP, росіян звинувачують у державній зраді - або менш серйозних звинуваченнях у "підготовці до зради" - за такі дії, як пожертвування грошей українським благодійним організаціям або групам, що воюють на боці України, підпали військкоматів у Росії та навіть приватні телефонні розмови з друзями в Україні з приводу переїзду туди.

Мотиви влади

На думку експертів, кілька чинників мотивують владу порушувати нові справи про державну зраду.

По-перше, це дає чіткий сигнал про те, що неписані правила змінилися, і що науковці більше не повинні проводити конференції за кордоном або працювати із закордонними колегами, каже Андрій Солдатов, журналіст-розслідувач та експерт зі служб безпеки.

За його словами, також легше змусити вищі органи виділити ресурси на справу про державну зраду, наприклад, на стеження або прослуховування телефонних розмов.

За словами Смирнова, сплеск судових переслідувань стався після того, як 2022 року ФСБ дозволила своїм регіональним відділенням переслідувати певні види державної зради, а чиновники цих підрозділів прагнули заслужити прихильність свого керівництва, щоб просунутися кар'єрними сходами.

Крім того, за словами Солдатова, це щира і широко поширена віра ФСБ у "крихкість режиму" під час політичних потрясінь - або внаслідок масових протестів, як у 2011-2012 роках, або зараз, під час війни з Україною.

"Вони щиро вірять, що він може зламатися", - сказав він.

ФСБ вербує співробітників серед призовників

Як повідомляв УНІАН, Федеральна служба безпеки Росії отримала право перевіряти всі документи російських новобранців і відбирати для себе найкращих рекрутів.

Раніше мобілізовані могли потрапити на службу тільки через підрозділи прикордонної служби та зв'язку, контрольовані ФСБ. Новий закон дозволить шпигунам відбирати найкращих призовників для виконання цілої низки завдань, включно з військовою розвідкою в Україні.

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