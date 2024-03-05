Глава партії заявив росЗМІ, що до смерті вождя СРСР могли докластися західні спецслужби.

У Росії розвивають теорію, що до смерті вождя тоталітарного режиму СРСР Йосипа Сталіна, якого, за оцінками Bloomberg, намагається перевершити Путін, причетні західні спецслужби.

Такою "теорією змови" поділився з пропагандистками "РИА Новости" голова партії "Комуністи Росії" Сергій Малинкович.

Він уточнив, що разом з однопартійцями вже звернувся до ФСБ і Генпрокуратури з вимогою розслідувати смерть Сталіна.

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"Ми звернулися до ФСБ і Генеральної прокуратури Росії із заявою перевірити можливу причетність західних спецслужб до смерті Йосипа Сталіна", - заявив політик.

Малинкович вважає, що на причетність "агентів впливу заходу" вказує чимало свідчень людей, які жили в епоху Сталіна.

Зазначимо, що в Росії перейнялися смертю диктатора в 71-шу річницю з дня його смерті. Сталін помер 5 березня 1953 року внаслідок крововиливу в мозок (ввечері 1 березня). Лікарі вважають, що це сталося на ґрунті гіпертонічної хвороби й атеросклерозу.

Путін заповнює Росію пам'ятниками Сталіну - яка мета

Раніше український історик, військовослужбовець ЗСУ Олександр Алфьоров оцінив, чому Путін буквально заповнює Росію і тимчасово окуповані території України пам'ятниками Сталіну. Їхню масову появу стали фіксувати ще 2104 року на Донбасі, нагадав він.

Алфьоров каже, що це частина ідеології сучасної Росії. У цьому випадку Путін намагається виглядати "господарником", який наводить порядки і об'єднує людей. Цей образ Путін перейняв у Північній Кореї, де вожді також "згуртовували" народ подібною символікою.

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