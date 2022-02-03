У мережі з'явилося відео, на якому співробітники Королівської Пошти нібито зазняті у стані наркотичного сп'яніння.

У столиці Великобританії Лондоні співробітники Королівської Пошти нібито "випадково" з'їли кекси з канабісом, які не змогли ні доставити, ні відправити назад, і були помічені на вулиці в Клепхемі.

В Instagram Stories опублікували відеозапис, на якому були зняті дезорієнтовані британські листоноші, і також пояснена причина такої поведінки, пише dailymail.co.uk.

За його даними, в мережі поділилися, що співробітники Королівської Пошти вранці з'їли кекси, які лежали в офісі протягом місяця, оскільки на них не було вказано зворотну адресу, а будинок, в який їх мали доставити, виявився порожнім.

У ролику стверджується, що майже всі листоноші в Клепхемі "випадково" з'їли наркотичні кекси.

На відео знято, як один листоноша йде, хитаючись, до візка Королівської Пошти на вулиці, а потім колега йому каже: "З вами все гаразд? Дозвольте мені взяти візок". Інша людина додала: "Ти просто дуже під кайфом".Читайте такожУ Британії собаку врятували з болота за допомогою сосиски та дрона (відео)

На ролику також знята бесіда листонош, можливо в офісі. "Один хлопець сказав, що йшов до дверей і думав, що йде цілу вічність...", – стало відомо з відео.

Пізніше обліковий запис, з якого було опубліковано ролик, видалили.

У Королівській Пошті вже відреагували на відео. "Ми дуже серйозно ставимося до цього питання. Ми почали розслідування, яке визначить, чи можуть бути зроблені будь-які подальші дії, зокрема, дисциплінарні заходи...", – повідомив представник Королівської Пошти.

Нагадаємо, кілька років тому у Британії листоноша буквально "згорів" на роботі – помер через те, що в останні два місяці перед Різдвом дуже сильно перепрацьовував.

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