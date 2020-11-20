У Рудольфа Джуліані потекла фарба для волосся / скріншот

У адвоката Трампа під час пресконференції по обличчю потекла фарба для волосся.

Про це повідомляє The Sun.

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Як повідомляється, неприємний інцидент трапився з Рудольфом Джуліані під час виступу, в якому він говорив про махінації на президентських виборах.

Схоже, адвокат Трампа сильно спітнів, і по його обличчю потекла фарба для волосся.

Як повідомляється, принизливий інцидент був показаний на офіційній сторінці президента на YouTube в прямому ефірі.

Вибори в США: останні дані

  • Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.
  • За останніми прогнозами, Байден повинен отримати 306 голосів від колегії вибірників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.
  • За кандидата від демократів проголосували 79 млн 641 тис. 365 виборців, за Трампа - 73 млн 661 тис. 779 виборців.
  • Остаточно підрахунок голосів ще не завершено.

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Переклад: Катерина Лиманська