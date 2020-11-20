Після декількох хвилин спекотного виступу, Джуліані привів до ладу своє обличчя за допомогою хустки.

У адвоката Трампа під час пресконференції по обличчю потекла фарба для волосся.

Про це повідомляє The Sun.

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Як повідомляється, неприємний інцидент трапився з Рудольфом Джуліані під час виступу, в якому він говорив про махінації на президентських виборах.

Схоже, адвокат Трампа сильно спітнів, і по його обличчю потекла фарба для волосся.

Як повідомляється, принизливий інцидент був показаний на офіційній сторінці президента на YouTube в прямому ефірі.

Вибори в США: останні дані

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За останніми прогнозами, Байден повинен отримати 306 голосів від колегії вибірників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.

За кандидата від демократів проголосували 79 млн 641 тис. 365 виборців, за Трампа - 73 млн 661 тис. 779 виборців.

Остаточно підрахунок голосів ще не завершено.

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Переклад: Катерина Лиманська