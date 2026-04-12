Туристи знайшли в лісі банку із золотими монетами вартістю 330 тисяч доларів (фото)

Вони думали, що це просто старий контейнер, поки не відкрили його й не виявили всередині захований скарб.

Двоє туристів у горах Крконоше в Чехії, гуляючи лісом, випадково знайшли старий алюмінієвий контейнер, а в ньому – сотні золотих монет та інші цінності, загальною вартістю понад 330 тисяч доларів.

Як пише DailyGalaxy, спочатку туристи помітили невеликий алюмінієвий контейнер. Усередині вони виявили 598 золотих монет, акуратно складених в одинадцять пачок і загорнутих у темну тканину. Однак сюрприз на цьому не закінчився.

Всього за кілька метрів вони виявили другий контейнер – залізну скриньку, наповнену золотими виробами. Серед них було 16 портсигарів, 10 браслетів, срібний сітчастий гаманець, гребінець і ланцюжок із ключем. Весь вантаж важив близько 7 кілограмів.

У підсумку туристи передали все до Музею Східної Богемії для експертизи.

При більш ретельному вивченні експерти виявили, що монети, знайдені всередині банки, датуються 1808-1915 роками. Вони походять з кількох країн, включаючи Францію, Австро-Угорщину, Росію, Італію, Румунію, Бельгію та Туреччину.

Деякі монети з Австро-Угорщини відповідають системам, які використовувалися до 1930-х років. Таке змішання походження ускладнює розуміння того, як усі ці монети опинилися в одному місці. Це свідчить про те, що колекція формувалася поступово, а не була зібрана відразу.

Чому скарб було заховано?

За словами Мірослава Новака з Музею Східної Богемії, люди здавна ховали цінності під землею в періоди нестабільності, сподіваючись повернутися за ними пізніше.

"Список можливих причин, через які скарб, ймовірно, було закопано, досить чіткий. Початок війни, депортація чеського та єврейського населення, потім депортація німців після війни, тож варіантів кілька. Була також грошова реформа, яка теж могла бути причиною", – каже він.

Ніхто точно не знає, кому належав скарб. У майбутньому колекція буде виставлена на загальний огляд, а туристи отримають 10-відсоткову винагороду за її здачу.

