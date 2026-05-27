Північна Корея випробовує ракети з ШІ, призначені для сучасної війни

Північна Корея під керівництвом лідера Кім Чен Ина випробувала комплекс тактичних балістичних ракет, артилерійських ракет та високоточних крилатих ракет зі штучним інтелектом, розроблених для сучасної війни.

Як повідомляє Reuters, просунувши розробку серії балістичних ракет далекого радіуса дії та ядерної зброї, Північна Корея постійно модернізує свій тактичний та звичайний арсенал, обіцяючи розгорнути його поблизу кордону з Південною Кореєю.

За даними Центрального агентства національного агентства Кореї (KCNA), у випробуваннях оцінювалася потужність "боєголовки спеціального призначення" на тактичних балістичних ракетах, надійність далекобійних артилерійських систем залпового вогню та точність тактичних крилатих ракет, керованих штучним інтелектом.

Кім заявив, що випробування показали, що зброя та автоматизовані системи запуску були успішно модернізовані, щоб "відповідати належним умовам сучасної війни, щоб покращити їхнє застосування в бойових діях".

Зокрема, як зазначається, випробування підтвердили бойову готовність крилатих ракет, які будуть розгорнуті в артилерійських частинах поблизу кордону з Південною Кореєю, оснащених системами точної навігації та керування на основі штучного інтелекту, здатними вражати цілі на відстані 100 км (62 милі).

Аналітики зазначають, що заявлена термінальна система наведення крилатої ракети, схоже, є першим випадком, коли Північна Корея публічно згадує про впровадження штучного інтелекту в ракети - технології, яка відображає та фіксує ціль за допомогою даних у режимі реального часу. Ян Ук, військовий експерт Інституту політичних досліджень Асан, сказав:

"Йдеться про використання штучного інтелекту для розпізнавання цілі та наведення ракети".

Північ раніше заявляла, що використовувала технологію штучного інтелекту у своїх безпілотниках.

Хон Мін з Корейського інституту національного об'єднання заявив, що заява Півночі, ймовірно, стосується модернізованої версії існуючої цифрової системи наведення в поєднанні з технологією автоматичного розпізнавання цілей, хоча ступінь її складності неможливо перевірити зі звіту.

Нова зброя КНДР

Як повідомляв УНІАН, КНДР використовує російські технології для будівництва нових підводних човнів, на тлі чого Південна Корея планує суттєво посилити свій протичовновий флот. Йдеться про можливу закупівлю 24 гелікоптерів разом із супутнім обладнанням, загальна вартість якої може сягнути близько 3 млрд доларів. Такі дані містяться у дозволі Держдепартаменту США на потенційний експорт, зазначають аналітики.

До пакета входять 24 низькочастотні занурювані сонари, 8 кулеметів M240D калібру 7,62 мм, а також 52 системи навігації та наведення із захистом від спуфінгу (48 встановлених і 4 резервні). Крім того, передбачено двигуни T700-GE-401D, радари APS-153(V), системи розпізнавання "свій-чужий", комплекси зв’язку, прицілювання, засоби попередження про загрози та контрзаходи, а також запчастини, тренажери, навчання персоналу й технічну підтримку.

