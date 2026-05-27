Запрошення Росії до атаки: експерти попередили про небезпеку скорочення сил США у Європі

Маються на увазі сили, які Вашингтон зможе виділити для реакції на кризову ситуацію у Європі.

План скорочення внеску США у реальну безпекову інфраструктуру Європи, який був анонсований офіційно ще у 2025 році, набуває конкретики. Про це пише "Діфенс Експрес".

Зазначається, що мова йде про двократне скорочення загальної численності американських сил та засобів у загальній моделі сил НАТО. Клькість стратегічних бомбардувальників скорочується вдвічі, винищувачів - на третину. Ударно-розвідувальні безпілотники будуть виведені повністю, а кількість повітряних заправників скорочено на певну кількість.

Важливо, що окрім авіації також буде виділятися менше ракетних есмінців, в атомні підводні човни взагалі не будуть направлятися. Щодо скорочення чисельності сухопутних сил наразі невідомо.

Експерти вважають, шо йдеться не про виведення військ з Європи, а про значно загрозливіше рішення та фактичне запрошення для РФ атакувати європейські країни. Бо маються на увазі сили, які Вашингтон зможе виділити для реакції на кризову ситуацію у Європі, а не про поточний склад сил у розпорядженні Командування армії США в Європі та Африці.

"Справа в тому, що наявні зараз у Європі близько 70 тисяч американських військових - ц лише передові підрозділи, які мають допомогти європейським країнам стримати натиск російської агресії, доки зі США не буде перекинуто основні сили. Така концепція залишалась актуальною з часів Холодної війни й була актуальною ще за минулої президентської адміністрації США", - пише видання.

Після початку Холодної війни, 55% всіх своїх сил США планували використати на Європейському театрі бойових дій, як мінімум на першому етапі війни проти СРСР. З того часу кількість штабів корпусів збройних сил США скоротилась до чотирьох, з одним у Європі, а кількість активних дивізій - до 11, з яких жодної у Європі немає, діють лише бригади, частина з яких на ротаційній основі. При збереженні пропорції у 55% це було б шість дивізій, які США мали б розгорнути в Європі для війни проти РФ. Аналітики пояснили:

"Скорочення цього параметру вдвічі означає, що тепер лише близько 25-30% сил США будуть направлені для реакції на безпекову кризову ситуацію у Європі, це 2-3 дивізії. Також цей відсоток справедливо прийняти до більшості сил та засобів, які тепер Пентагон планує направити на європейський театр бойових дій".

Вони стверджують, що загалом мова йде про дуже значне скорочення участі США у безпекових питаннях НАТО. А відповідна кількість сил та засобів безпосередньо впливає на плани бойових дій.

Раніше командування силами НАТО могло планувати не лише стримати напад РФ, а й блискавично розбити ворога кількома контрударами, відкинувши його на попередні позиції чи навіть далі. Але у випадку їх скорочення, наприклад, стане можливим планувати лише ведення оборони на рубежах та переведення війни у затяжну фазу.

На їхню думку, це вже є чудовим запрошенням для росіяни до активних бойових дій проти європейського сегмента НАТО, оскільки без США або за їх мінімальної участі сам принцип колективного стримування Альянсу зникає.

Скорочення військ США в Європі

США мають намір суттєво скоротити свої військові внески до НАТО. За інформацією журналу SPIEGEL, наприкінці минулого тижня представник міністра оборони США Піта Хегсета проінформував про це у штаб-квартирі НАТО високопоставлених чиновників з інших країн-членів.

В публікації йдеться, що в рамках планування збройних сил Альянсу Вашингтон має намір надалі значно зменшити обсяг ключових військових ресурсів, що надаються НАТО, зокрема американських винищувачів, військових кораблів, безпілотників та літаків-заправників.

