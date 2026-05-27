У Великій Британії назвали кількість російських солдатів, знищених в Україні

Це свідчить про "регрес" президента РФ Володимира Путіна на полі бою.

Згідно з новими розвідувальними даними, з початку війни в Україні загинуло майже 500 000 російських солдатів. Про це пише Sky News.

Анна Кіст-Батлер, голова британської розвідувальної служби GCHQ, заявила, що це свідчить про "регрес" президента РФ Володимира Путіна на полі бою.

Важливо, що це перше підтвердження кількості загиблих російських солдатів, адже раніше до статистики зазвичай включалися як поранені, так і вбиті.

Відео дня

Представляючи оцінку загроз з боку агентства, вона заявила, що Росія "нарощує свою щоденну гібридну активність" проти Великої Британії та Європи і "неустанно націлена на критичну інфраструктуру, демократичні процеси, ланцюжки поставок та суспільну довіру".

Вона сказала, що служба "неустанно працює" з розвідувальними та оборонними партнерами над "зниженням та ослабленням російської загрози".

"Одна з областей, на якій ми зосереджені в першу чергу, - це захист даних та енергії, що передаються критично важливими кабелями та трубопроводами у британських водах та навколо них. Ми робимо це, розкриваючи наміри, мотиви та підводні можливості Росії", - заявила Кіст-Батлер.

Глава розвідувального агентства зазначила рідкість свого публічного виступу, але додала, що Велика Британія "перебуває у вирішальний момент", і попередила, що "ризик прорахунку високий як ніколи".

Війна в Україні - плани РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Російська Федерація з метою покриття високих втрат на окупованих територіях готується до додаткової мобілізації.

Вас також можуть зацікавити новини: