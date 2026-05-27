Опубліковано повний текст листа Зеленського до Трампа

Президент України закликає США допомогти нейтралізувати останній козир Кремля.

Балістичні ракети – остання серйозна перевага Росії у війні з Україною, і США можуть допомогти у вирішенні цієї проблеми. Про це йдеться у листі, який президент Володимир Зеленський надіслав до Конгресу та президенту США. Повний текст документа опублікував журналіст видання Axios Барак Равід.

У листі, зокрема, зазначається, що в ніч на 24 травня Росія завдала по Україні особливо жорстокого масованого удару, застосувавши 54 крилаті, 30 балістичних, 3 гіперзвукові ракети "Циркон", 2 аеробалістичні ракети "Кинжал" і дві балістичні ракети середньої дальності "Орешник" – одна з них впала на тимчасово окупованій території в Донецькій області. Також було задіяно близько 600 ударних дронів.

У листі також описується масштаб руйнувань, завданих цією атакою.

"Чесно кажучи, хоча ми досягли значних успіхів у захисті від усіх типів дронів, Україна поки що не створила власного потенціалу для виробництва систем протиракетної оборони. (...) Коли йдеться про захист від балістичних ракет, ми покладаємося майже виключно на США", – йдеться у листі.

Зеленський попереджає адресатів, що Росія готується до ескалації своєї терористичної кампанії проти України і погрожує зробити атаки на Київ систематичними. Однак поставки зенітних ракет за програмою PURL, за словами українського президента, явно не встигають за російськими обстрілами.

"Для нас – для країни, яка бореться за своє виживання, – навряд чи є щось болючіше, ніж бачити батареї Patriot без заряджених ракет. Я прошу вашої допомоги у захисті повітряного простору України від російських ракет", – пише Зеленський.

У листі зазначається, що Україна готова придбати певну кількість зенітно-ракетних комплексів Patriot та ракет-перехоплювачів до них. Також Київ пропонує план спільного виробництва цих систем у Європі, але "повністю під контролем США". На додачу Україна пропонує дружнім країнам, включаючи США, новий формат співпраці – "Дронові угоди".

"В історичному плані Путін уже програв. Зараз, на п’ятому році цієї війни, Росія не змогла перемогти країну, яку підтримує демократичний світ – країну, на території якої немає західних військ, але яка отримує потужну підтримку Заходу, що допомагає нам захищатися. Ця реальність уже розбила глобальні амбіції Москви", – йдеться в листі.

Зеленський перелічує успіхи України, серед яких розгром російського флоту в Чорному морі, створення потужної індустрії дронів, утримання лінії фронту проти переважаючого супротивника.

"Сьогодні ЗСУ – це найбільша військова сила в Європі і єдина, що володіє бойовим досвідом, перевіреним сучасною війною, – і вони готові допомогти захистити Європу. Постійний розвиток наших Збройних сил повністю відповідає цілям, заявленим президентом США, та інтересам Америки в сильнішій і спроможнішій Європі", – зазначає Зеленський.

Єдина проблема, за словами українського президента, яку поки що не вдалося вирішити – це російські балістичні ракети.

"Нас, українців, не зламати. Але ми не хочемо нескінченної війни. Поки у Путіна залишається хоча б одна істотна перевага в галузі звичайних озброєнь, він уникатиме традиційної дипломатії. Сьогодні його балістичні ракети залишаються саме цим – його останньою значною перевагою на полі бою", – йдеться в листі.

З огляду на все вищевикладене Зеленський просить президента США та Конгрес "не втрачати пильності, продовжувати підтримувати Україну та всіх тих, хто захищає життя", зокрема надавши Україні ракети PAC-3 для ЗРК Patriot – "життєво важливий інструмент захисту від російського терору".

"Україні потрібен мир, а не розширення ракетної війни з боку Росії", – підкреслив президент України.

Масований обстріл 24 травня

Як писав УНІАН, у ніч проти 24 травня 2026 року Росія здійснила масований комбінований удар по Києву із застосуванням балістичних ракет та БпЛА. У столиці були зафіксовані масштабні пожежі, пошкодження житлових будинків і цивільної інфраструктури. Найбільше постраждала Лук’янівка, де вщент вигорів ТРЦ "Квадрат", зазнав пошкоджень Лук’янівський ринок, а також станція метро "Лук’янівська". Унаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей, до сотні осіб дістали поранення.

Окремо повідомлялося про руйнування житлової багатоповерхівки у Дарницькому районі Києва. Після влучання обвалилися конструкції будинку, рятувальники діставали людей з-під завалів.

Однією з помітних деталей цього обстрілу став удар стратегічною ракетою "Орєшнік". Достеменно невідомо, яку саме ціль хотіли знищити росіяни, але влучила ракета у три гаражі на околиці Білої Церкви.

