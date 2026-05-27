Президент Чехії розкритикував уряд за відмову фінансувати снаряди для України

Петр Павел наголосив, що Росія є найбільшою загрозою для Чехії та країн Балтії.

Президент Чехії Петр Павел розкритикував уряд прем'єр-міністра Андрея Бабіша за рішення припинити виділяти кошти на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України. Про це пише Seznam Zprávy.

"Новий чеський уряд перестав фінансово підтримувати цю ініціативу. Це не є хорошим сигналом", - сказав Павел.

Він додав, що чеська ініціатива поки що залишається єдиним механізмом, здатним постачати Україні у великих обсягах необхідні боєприпаси великого калібру. За його словами, цього року ініціатива забезпечить для України близько мільйона одиниць боєприпасів, однак готовність деяких союзників фінансувати проект поступово слабшає.

"Коли країни бачать небажання інших робити свій внесок, їхня власна готовність поступово слабшає", - заявив президент Чехії.

Також він назвав Росію найбільшою загрозою для Чехії та країн Балтії.

"Нинішній російський режим розуміє лише мову сили та впевненості в собі", - підкреслив президент Чехії.

За його словами, необхідно чітко показати, що НАТО не допустить вторгнення на свою територію або порушення повітряного простору.

"Ми не дозволимо Росії окупувати жодного сантиметра нашої території", - сказав Павел.

Раніше стало відомо, що кількість країн, які беруть участь у чеській ініціативі щодо закупівлі боєприпасів для України, скоротилася вдвічі з моменту вступу на посаду нинішнього прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша.

Президент Чехії Петр Павел повідомляв, що зараз ініціативу фінансують лише дев'ять країн, тоді як минулого року їх було 18. За його словами, ця ініціатива забезпечувала до 50% усіх боєприпасів великого калібру для українців.

