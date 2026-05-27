У Брюсселі оприлюднили графік розгляду заявки України на вступ до Євросоюзу, - Euractiv

Європейська комісія запропонує відкрити перший "кластер" переговорних розділів щодочленства України та Молдови в ЄС 16 червня. Про це повідомив високопоставлений чиновник виданню Euractiv.

Комісія представить цю пропозицію на зустрічі міністрів у справах Європи в Брюсселі в рамках Ради з загальних питань.

Зазначається, що цей графік дозволить лідерам ЄС схвалити цей крок на засіданні Європейської ради в Брюсселі двома днями пізніше.

Досі прогрес у питанні вступу України до ЄС гальмувався, головним чином, Угорщиною. Віктор Орбан, колишній прем'єр-міністр, послідовно блокував будь-які спроби просунути заявку України на членство в ЄС. Але після 16 років перебування при владі він був усунутий в результаті парламентських виборів в Угорщині в березні. Не схвалюючи членство України в ЄС, новий угорський уряд заявив про більш виважений підхід.

Очікується, що новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відвідає Брюссель наприкінці цього тижня і пов'яже свою підтримку з вимогами розблокування європейських фондів, заморожених через порушення законодавства ЄС за уряду Орбана.

Видання пише, що точні умови членства України та Молдови в ЄС залишаються предметом обговорення.

У вівторок міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде відкинув припущення про те, що Україна може приєднатися до Європейської економічної зони як крок до повноправного членства в ЄС. Угода про створення ЄЕЗ поширює дію єдиного ринку ЄС на країни, що не входять до ЄС: Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн. Ейде сказав:

: "Це дуже своєрідна угода. У неї є свої плюси і мінуси - я не впевнений, що став би рекомендувати її укладення".

Відзначається, що хоча умови членства викликають суперечки, процес вступу до ЄС є чітким. Переговори про вступ до ЄС поділені на шість так званих "кластерів", що групують галузі або "розділи" права ЄС у широкі тематичні політичні сфери.

Відкриття кожного кластера вимагає одностайного схвалення всіх 27 урядів країн ЄС, а право вето може також зупинити прогрес переговорів, якщо країни-кандидати будуть визнані такими, що відступають від реформ.

Перший такий "кластер" у переговорах стосується найважливіших демократичних, економічних та інституційних засад ЄС. Хоча він відкривається першим, він також закривається останнім. Очікується, що решта кластерів для України та Молдови будуть відкриті в липні.

У квітні комісар ЄС з питань розширення Марта Кос заявила, що очікує початку переговорів щодо першого "кластера" переговорів України після завершення перехідного періоду в Угорщині, можливо, під час головування Кіпру в ЄС, яке триватиме до кінця червня.

Минулого тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що Україна може приєднатися до ЄС як "асоційований член" без повних прав голосу. Цю ідею Київ відкинув кілька днів по тому.

