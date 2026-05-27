Українські дрони посилили напруженість на східному фланзі НАТО, - Reuters

Українські безпілотники в останні тижні кілька разів залітали в повітряний простір країн Балтії, посиливши тривогу на східному фланзі НАТО. Про це пише Reuters.

Зазначається, що Київ і балтійські країни визнають, що в більшості випадків йшлося про українські дрони, але заявляють, що вони відхилялися від маршруту через російські системи радіоелектронної боротьби.

Інциденти відбуваються на тлі українських ударів по російських балтійських портах, через які проходить майже 40% російського експорту нафти і газу.

19 травня літак НАТО збив імовірно український дрон в Естонії - вперше з моменту вступу країн Балтії до альянсу в 2004 році місія НАТО в регіоні "випустила ракету на захист Альянсу". Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив:

"Рівень загрози зростає. Безпілотники залітають. Вони українські, але деякі з них несуть вибухівку і можуть влучити у цивільні об’єкти. Ми маємо захищати людей". Росія стверджує, що країни Балтії нібито допомагають Україні використовувати свій повітряний простір для атак на російські цілі. Латвія назвала такі заяви "чистою вигадкою".

У балтійських столицях вважають, що Москва використовує цю риторику для тиску на союзників Києва та спроби обмежити українські удари на великі відстані.

Голова Центру геополітичних досліджень та досліджень безпеки у Вільнюсі Лінас Кояла попередив, що на тлі "провокаційних" дій Росії зберігається ризик помилки.

Країни Балтії просять допомоги в України

Вторгнення в повітряний простір Балтійського регіону, що останнім часом стали частішими, посилили інтерес до того, чого Київ навчився за понад чотири роки війни з Росією.

В останні тижні балтійські компанії зверталися до українських виробників оборонної продукції та фахівців з цивільної оборони з метою обговорення закупівлі бомбосховищ.

