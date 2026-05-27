Літак здійснив дострокову посадку через один пристрій серед багажу: чому це сталося

Експерти попереджають, що подібні випадки стають дедалі частішими.

Павербанки вже майже десять років заборонено перевозити у багажному відсіку літаків, однак частина пасажирів досі ігнорує ці правила. Як інформує британський таблоїд The Sun, через це авіакомпанії дедалі частіше стикаються з небезпечними інцидентами під час польотів - нещодавно один із літаків був змушений екстрено змінити маршрут після того, як у багажному відсіку виявили павербанк, підключений до зарядки.

"Портативні зарядні пристрої давно стали незамінними для мандрівників, однак літієві батареї, які використовуються у павербанках, можуть перегріватися та навіть займатися. Саме тому ще з 2016 року діє заборона на перевезення павербанків у зареєстрованому багажі. Авіакомпанії дозволяють брати їх лише у ручну поклажу, але й там використання таких пристроїв під час польоту суворо обмежене", - йдеться у статті.

Втім, не всі пасажири дотримуються правил.

Кілька днів тому літак авіакомпанії easyJet, який прямував із єгипетської Хургади до лондонського аеропорту Лутон, був змушений здійснити незаплановану посадку в Римі. Причиною стало повідомлення одного з пасажирів про те, що його павербанк залишився у багажному відсіку літака.

У компанії пояснили, що командир екіпажу ухвалив рішення про посадку відповідно до вимог безпеки. Літак благополучно приземлився в аеропорту Рим-Ф’юмічіно, а рейс перенесли на наступний день.

Фахівці зазначають, що проблема лише загострюється через стрімке зростання популярності портативних зарядних пристроїв.

Представник Управління цивільної авіації Великої Британії (CAA) Джонатан Ніколсон заявив, що кількість інцидентів із павербанками "помітно зростає". За його словами, необхідно значно активніше інформувати пасажирів про ризики, адже такі пристрої можуть становити серйозну небезпеку через можливість перегріву чи займання.

Експерти нагадують про базові міжнародні правила перевезення павербанків. По-перше, їх потрібно брати лише до салону літака, а не здавати у багаж. По-друге, одному пасажиру рекомендують перевозити не більше двох павербанків.

Крім того, під час польоту їх не варто використовувати, а особливо – заряджати самі павербанки, оскільки саме в цей момент ризик перегріву є найбільшим.

Після кількох серйозних інцидентів деякі авіакомпанії вже почали повністю забороняти використання павербанків навіть у салоні літака. Однією з причин стали пожежі на борту, через які торік один із літаків був повністю знищений.

