США завдали нового удару по Ірану, Трамп пригрозив 'підірвати' ще одну країну, – Reuters

Трамп відмовився від угоди щодо Ормузької протоки.

Військові США завдали нових ударів по іранській базі безпілотників, яка становила загрозу для американських сил і комерційного судноплавства в Ормузькій протоці – через кілька годин після того, як президент Дональд Трамп спростував повідомлення Ірану про угоду щодо відновлення руху через цю протоку.

Як пише Reuters, американський чиновник заявив, що військові США збили чотири іранські ударні безпілотники та завдали удару по наземній станції управління в портовому місті Бандар-Аббас.

"Ці дії були виваженими, суто оборонними і спрямовані на підтримку режиму припинення вогню", – заявив чиновник.

Це вже другий удар США по Ірану за тиждень. У понеділок американські військові також завдали ударів на півдні Ірану, назвавши це оборонною акцією, але Іран назвав це "грубим порушенням" режиму припинення вогню.

Трамп спростував повідомлення про угоду

На засіданні кабінету міністрів у середу Трамп спростував повідомлення іранського державного телебачення про те, що воно отримало неофіційний проект угоди про відновлення комерційного судноплавства через Ормузьку протоку, при цьому Іран і Оман спільно керуватимуть рухом суден.

Трамп заявив, що жодна країна не контролюватиме цей водний шлях, і пригрозив військовими діями Оману, з яким США мають багаторічні військові та економічні зв'язки.

"Ніхто не контролюватиме (протоку). Це міжнародні води, і Оман поводитиметься так само, як і всі інші, або нам доведеться їх підірвати", – заявив він.

Іранське державне телебачення повідомило, що проект угоди також передбачає виведення американських військ з безпосередньої близькості, хоча й зазначило, що питання про присутність американських військ у регіоні потребує подальшого обговорення. Білий дім назвав це повідомлення "повною вигадкою". У репортажі іранського телебачення про проект угоди не згадувалася ядерна програма Ірану, яку США хочуть розформувати.

Іранські джерела заявили, що переговори з ядерного питання відбудуться у другому раунді переговорів – і це може бути неприйнятним для деяких найближчих прихильників Трампа, зазначає Reuters.

Нагадаємо, перемир'я між США та Іраном набуло чинності на початку квітня. Минулого тижня повідомлялося, що США та Іран розробили меморандум про взаєморозуміння, який продовжує перемир'я на 60 днів, однак угода так і не була підписана.

За даними джерел, Трамп розглядає різні варіанти дій, включаючи військові, на тлі розчарування темпами переговорів – раніше цього тижня він був близький до віддання наказу про нанесення ударів, але утримався після звернень країн Перської затоки.

