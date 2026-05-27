Американець пожертвував $5000 фермерці з Китаю: через 27 років він отримав несподіване запрошення

Рональд Сакольський пожертвував Інь Юйчжень 5000 доларів США на боротьбу з опустелюванням та посадку дерев.

Американець, який кілька десятиліть тому пожертвував 5000 доларів США китайській фермерці на посадку дерев у Внутрішній Монголії, отримав запрошення приїхати до країни, щоб побачити ліс, у створенні якого він брав участь.

Як пише scmp.com, китаянка Інь Юйчжень у 1980-х роках вийшла заміж за чоловіка, який мешкав у пустелі Маоусу у Внутрішній Монголії – одній із чотирьох основних пустель Китаю. З тих пір Інь та її чоловік займалися посадкою дерев, долаючи труднощі, спричинені посухою та сильними вітрами.

Після того, як у 1999 році державні ЗМІ Китаю розповіли про роботу Інь, американець Рональд Сакольський, який на той час викладав англійську мову в Лояні, центральній провінції Хенань, був зворушений її вчинком і пожертвував їй 5000 доларів США.

"Я ніколи раніше не бачила такої великої суми грошей. Це мене здивувало", – розповіла Інь.

"Я використала ці гроші, щоб купити більше саджанців і посадити більше дерев. Коли пан Сакольський відвідав мене, він побачив, як я саджу дерева в пустелі. Побачивши землю, вкриту жовтим піском, він похитав головою, сказавши: "Неможливо", – згадує вона.

Однак через десятиліття ці саджанці перетворилися на понад 50 000 великих дерев, і на початку травня Інь попросила школу в провінції Хенань знайти Сакольського та запросити його помилуватися результатом.

"Пане Сакольський, ми хотіли б запросити вас повернутися до Китаю, щоб ви стали свідками того, як пожертвувані вами багато років тому 5000 доларів перетворилися на великий ліс", – сказала Інь.

Неясно, коли відбудеться поїздка Сакольського до Китаю, однак, як пишуть ЗМІ, він із захопленням прийняв пропозицію.

