Швеція готує передачу Україні винищувачів Gripen, - ЗМІ

За даними видання, Україна оплатить літаки за рахунок кредиту від Євросоюзу.

Швеція готує передачу винищувачів Gripen JAS 39 C/D Україні, кількість літаків на даний момент невідома. Про це повідомляє видання Aftonbladet.

Прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон на 28 травня скликав пресконференцію. За інформацією, наданою Aftonbladet, уряд передасть Україні в дар кілька винищувачів Jas 39 C/D.

Важливо, що одночасно розпочнуться переговори про майбутній продаж Україні додаткових літаків моделі Jas 39E.

Незабаром прем'єр-міністр Ульф Крістерссон відвідає авіапарк Уппланда в Упсалі. У зв'язку з цим візитом відбудеться прес-конференція, на якій буде представлена новина, що стосується міжнародного співробітництва в авіаційній галузі.

Чим хороший Gripen

Для Португалії протягом дуже довгого часу явним кандидатом на роль нового бойового літака був F-35. Однак ситуація почала змінюватися в 2025 році, насамперед через суперечливі дії адміністрації США та зростаючі побоювання Європи щодо надмірної залежності від американського озброєння.

JAS-39 Gripen позиціонується як найкращий винищувач для боротьби з Росією. Колишній пілот шведських збройних сил Юссі Халметоя заявив, що цей винищувач був задуманий і побудований з урахуванням сценарію загрози російського нападу на Європу.

