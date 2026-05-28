Археологи знайшли у тисячолітньому будинку бронзовий предмет, якого там не мало бути

Невеликий бронзовий предмет, виявлений у будинку на Алясці, несподівано відкрив археологам зв'язок із культурою Арктики, яка, можливо, сягала багатьох століть тому. Про це пише Daily Galaxy.

Вважається, що цей відлитий предмет, ймовірно, виготовлений у Східній Азії, є першим доісторичним бронзовим артефактом такого роду, знайденим на Алясці.

Цікаво, що знахідка була зроблена на мисі Еспенберг на півострові Сьюард на Алясці під час розкопок, що проводилися дослідниками з Університету Колорадо. На перший погляд, предмет виглядав скромно. Але як тільки команда зрозуміла, що він був відлитий у формі, відкриття набуло іншого значення.

Увагу дослідників привернуло не тільки місце знахідки, а й її вік. Наявні дані свідчать про те, що він міг існувати протягом багатьох поколінь, перш ніж опинитися всередині будинку, де був виявлений.

Прихований артефакт під житлом інупіатів

Артефакт був знайдений всередині житла віком близько 1000 років, пов'язаного з ранніми ескімосами-інупіатами. Будинок був побудований на береговому валу в межах Національного заповідника Берингового сухопутного мосту. Похований під шаром осаду товщиною близько метра біля входу, об'єкт був помічений Джеремі Фойном, аспірантом Каліфорнійського університету в Девісі.

Згідно з прес-релізом, опублікованим Університетом Колорадо, довжина фрагмента становила близько 5 сантиметрів, ширина - 2,6 сантиметра, а товщина - менше 2 сантиметрів. Він складається з двох частин: прямокутного бруска, прикріпленого до того, що виглядає як зламане кругле кільце.

Його форма майже відразу ж змусила дослідників зупинитися. Одна сторона скошена, а інша злегка увігнута, що вказує на те, що він був виготовлений у формі. Пізніше Фойн описав момент відкриття:

"Форма об'єкта відразу ж привернула мою увагу. Побачивши, що він явно був відлитий у формі, я спочатку не повірив своїм очам, а потім зрозумів, що знайшов щось потенційно дуже важливе".

Старше за будинок, де його було знайдено

Важливо, що вчені також виявили невеликий шматок шкіри, обгорнутий навколо прямокутної частини об'єкта. Радіовуглецевий аналіз показав, що шкіра була виготовлена приблизно в 600 році нашої ери.

Як пояснив Джон Хоффекер з Інституту арктичних та альпійських досліджень Університету Колорадо, ця дата стосується шкіри і не обов'язково вказує на час виготовлення самого бронзового предмета.

"Я був абсолютно вражений. Предмет, мабуть, старший за будинок, який ми розкопували, щонайменше на кілька сотень років", - сказав Хоффекер.

Дослідники поки що точно не визначили, для чого використовувався цей предмет. Хоффекер і його колега Оуен Мейсон пояснили, що він нагадує пряжку ременя і, можливо, спочатку служив частиною упряжі або прикрасою для коня. Вони також припустили, що жителі Аляски могли пізніше використовувати його як застібку для одягу або як частину церемоніального вбрання.

Можлива подорож через Берингову протоку

Найголовніше питання залишається в тому, як предмет потрапив на Аляску. Мейсон заявив, що доісторичне виробництво бронзи на Алясці невідоме, що робить місцеве походження малоймовірним. Команда дослідників вважає, що об'єкт, ймовірно, був виготовлений у Східній Азії, можливо, в Кореї, Китаї, Маньчжурії або Південному Сибіру.

Хоффекер також згадав степові регіони Південного Сибіру, де бронзове лиття зародилося тисячі років тому. Дослідники запропонували два можливі пояснення.

Об'єкт міг потрапити туди через мережі далекої торгівлі або ж він міг перетнутися з одними з найдавніших інупіатських ескімосів, які, як вважається, мігрували на північний захід Аляски з сусідньої Сибіру близько 1500 років тому. Мейсон запропонував ще одну, напрочуд просту, версію:

"Можливо, він був достатньо цінним, щоб люди зберігали його з покоління в покоління, передаючи з рук в руки".

Зазначається, що бронзовий артефакт не дає остаточної відповіді на питання про те, як він потрапив на Аляску або як використовувався. Незважаючи на свої скромні розміри, об'єкт залишається незвичайним свідченням в історії, яку археологи все ще намагаються зібрати воєдино.

