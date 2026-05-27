Росія готує додаткову мобілізацію, - Зеленський

За його словами, країна-агресор збільшуватиме мобілізацію додаткових десятків тисяч військових.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Російська Федерація з метою покриття високих втрат на окупованих територіях готується до додаткової мобілізації. Про це глава держави повідомив в Telegram за підсумками детальної наради щодо української оборони.

"Отримуємо й усе більше внутрішньої російської інформації про підготовку додаткової мобілізації в країні-агресорці. Передусім це має на меті компенсувати особливо високі втрати російської армії на окупованій території України", - наголосив Зеленський.

Як відзначає президент України, політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент.

"Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково. Маємо також дані і щодо подальшого збільшення мобілізації - саме з цією метою російською владою була активізована видача так званих мобілізаційних розпоряджень", - підкреслив глава держави.

Як пояснив Зеленський, ці російські кроки є підтвердженням того, що до справжньої дипломатії Москва не готується. Тому, Україна передасть наявні дані партнерам. Він додав:

"Росія повинна завершити свою війну, і світ має важелі впливу. Працюємо на всіх рівнях, щоб захистити Україну та підштовхнути Росію до дипломатії".

Мобілізація в РФ

Як повідомляв УНІАН, нещодавно російський диктатор Володимир Путін підписав указ про списання боргів новобранцям, які йдуть на війну в Україні, а також їхнім сімʼям.

У квітні заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса повідомив, що в Росії немає ідеї, яка консолідує суспільство для офіційного публічного оголошення про проведення масової мобілізації.

