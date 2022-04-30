Зокрема, в окупованій Горлівці розмір хабаря з метою ухилення від служби становить від 5000 російських рублів.

Росіяни практично вичерпали ресурс для примусової мобілізації в ОРДЛО, тому з 20 квітня там призупинено проведення медичних оглядів мобілізованого особового складу.

Про це у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомляється, наразі потенційні "призовники" не мають змоги отримати документи, що підтверджують будь-які проблеми зі здоров’ям.

"Тих, хто має явні проблеми зі здоров’ям (каліцтво, інвалідність, важкі гострі захворювання) або встиг отримати на руки необхідні документи, все одно мобілізують, але розподіляються у підрозділи матеріально-технічного забезпечення", - повідомили у розвідці.

Як повідомляється, російська військова поліція проводить систематичні рейди на вулицях та за місцем ймовірного проживання "призовників", аби виявити ще не мобілізованих чоловіків.

"Єдина альтернатива примусовій мобілізації – виплата хабаря за встановленими розцінками. Зокрема, в окупованій Горлівці розмір хабаря з метою ухилення від служби становить від 5000 російських рублів, якщо сплатити безпосередньо на місці затримання. При доправленні в районні відділи "МВС" – від 75000. російських рублів" ,- уточнили розвідники.

Війна в Україні: оновлені дані

Тривають наступальні дії РФ у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Армія РФ завдає авіаційних, ракетних ударів та здійснює артилерійські обстріли об’єктів цивільної та військової інфраструктури в глибині території України, позицій наших військ вздовж лінії зіткнення та у прикордонних районах. Продовжується перегрупування та посилення угруповань військ окупантів.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено десять повітряних цілей: один літак та девʼять БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито чотирнадцять атак ворога, знищено одинадцять танків, сім артилерійських систем, двадцять вісім одиниць броньованої техніки та чотирнадцять автомобілів.

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