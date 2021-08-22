На відкритті "Бронзового капітана" голова Нацполіції Київщини порадив для успіхів "трогати пістолет" скульптури, а також робити фото і викладати в соцмережі. Тепер робити це досить непросто.

У столиці спочатку відкрили, а потім закрили наметом пам'ятник, схожий на голову Національної поліції Київщини Андрія Нєбитова.

Про відкриття "Бронзового капітана", або "Бронзового захисника" відділ комунікації поліції області розповів ще 20 серпня.

Пам'ятник, відкриття якого, за офіційною версією, було присвячено 30-річчю незалежності України, Нєбитов презентував особисто у свій власний день народження. Того ж дня правоохоронці на додачу урочисто привітали його на Майдані як "начальника УВД" і навіть виклали відеозапис у Facebook. Однак згодом ролик видалили - залишилося лише офіційне привітання.

Скульптуру ж, за інформацією поліції, встановили на честь "діючих поліцейських, які захищають життя, права і свободи громадян та охороняють державу під гаслом "Служити та захищати!" На її виготовлення пішло майже 180 кілограмів бронзи, а заввишки пам'ятник сягає майже 2 метрів.

При цьому у соціальних мережах згодом деякі користувачі помітили схожість між "Бронзовим капітаном" та власне очільником поліції області.

На відкритті Нєбитов вирішив ще й започаткувати нову традицію, пов'язану з пам'ятником.

"У кожного пам'ятника є свої традиції, є своя магія, є свої історія і майбутнє. Тому, користуючись нагодою, хочу спробувати започаткувати таку традицію. Якщо ви маєте бажання вірно служити в лавах поліції, мати успішну кар'єру, обов'язково зверніться до "Бронзового капітана" і потріть йому жетон. Якщо ви маєте бажання отримати звання й, особливо, достроково, в порядку заохочення - тріть, будь ласка, йому погон. ... Якщо ви маєте бажання мати серйозні успіхи в роботі - трогайте пістолет цього "Бронзового капітана", - зазначив глава Нацполіції Київщини.

Водночас усім цивільним, хто хоче мати добрі стосунки з поліцією, він порадив фотографуватися з бронзовим захисником та публікувати фото в соцмережах.

Однак виконати поради Нєбитова, як з'ясувалося, може бути досить складно. Після відкриття і розголосу в соцмережах поліція з невідомої причини сховала пам'ятник під спеціальним наметом, а поруч, за словами очевидців, розмістила кількох людей в цивільному.

Чому скульптуру прибрали з-під очей перехожих, поки достеменно невідомо.

"Може, втиху кавунами завтра почнуть торгувати", - жартують інтернет-користувачі.

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Автор: Катерина Комолова