Дивна інсталяція під назвою "Велика глина №4" має стати для росіян символом перетворення матерії в руках людини.

У Росії з'явився вкрай дивний пам'ятник, який дуже насмішив мережу. Скульптуру у вигляді великої кучі "мистецтва" не оцінили у США та Європі, тому її вирішили показати росіянам у Москві. Інсталяція, яка називається "Велика глина №4", являє собою 12-метровий монумент у вигляді п'яти величезних глиняних шматків.

Про скульптуру, яку вже назвали в мережі "пам'ятником л*йну", повідомляє російське видання tjournal.

Інсталяцію створив швейцарець Урс Фішер. Він вважає, що його скульптура є символом перетворення матерії в руках людини. Митець намагався створити щось особливе протягом восьми років, проте у нього нічого не виходило. Він складав шматки глини, роблячи з них "пірамідку", а потім зрозумів - це і є мистецтво.

Фішер вирішив зробити своє "творіння" масштабнішим та збільшив скульптуру у 50 разів. На цей раз фрагменти великої купи "мистецтва" він зробив з алюмінію. Інсталяцію вже возили до США та Італії, проте там роботу скульптора ніхто не оцінив. Тому дивний пам'ятник тепер встановили у РФ, там він буде стояти на Болотній набережній у Москві.

Читайте такожРосіянка викинула з вікна пологового будинку чужу дитинуЯк довго росіяни зможуть насолоджуватись виглядом арт-об'єкту - ніхто не знає. Проте мешканці столиці РФ вже обурюються у соціальних мережах. Деякі користувачі вважають встановлення дивного пам'ятника спробою відвернути увагу людей від проблем та безладу у країні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що "Тульський пряник" став співробітником МНС РФ - він підозріло схожий на "ватника" з мема.

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Автор: Іван Бойко