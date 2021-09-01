У захопленому Росією Криму так звані "патрульні" зупинили автомобіль, за кермом якого був п'яний житель Москви. Чоловік ображав пособників окупантів і намагався втекти.
На місці злочину була гола туристка з Москви, колишня дружина порушника. "Правоохоронці" стверджували, що жінка здавалася п'яною, сварилася й кілька разів вдарила одного з "патрульних", повідомляє iz.ru з посиланням на дані так званого "кримського МВС".
У псевдовідомстві додали, що зловмисниця не реагувала на прохання заспокоїтися. Колишнє подружжя затримали. Пізніше з'ясувалося, що затриманим близько 50 років.
На москвичів склали "адміністративні протоколи" за дрібне хуліганство і непокору "співробітникам поліції".
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Чоловік відмовився проходити тест на наявність алкоголю в крові, і йому теж за це загрожує покарання.
Нагадаємо, Росія захопила український Крим у 2014 році. Низка країн Заходу, зокрема, США й держави-члени Євросоюзу, не визнали півострів російським та покарали РФ за агресію санкціями.