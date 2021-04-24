Порушник створював аварійні ситуації та небезпеку для інших водіїв і пішоходів.

В Одесі із застосуванням зброї затримано п'яного водія на BMW, який протаранив автомобіль патрульної поліції.

Читайте такожУ Сумах п’яний водій зніс ворота біля відділення поліції (відео)Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, сьогодні на Об'їзній дорозі патрульні звернули увагу на автомобіль BMW, який рухався з порушеннями ПДР.

На вимоги інспекторів про зупинку водій не відреагував і продовжив рух в напрямку селища Котовського. Прямуючи за порушником, патрульні вимагали, щоб водій зупинив автомобіль, але той ігнорував вимоги та протаранив службовий автомобіль Toyota Prius. Кілька разів екіпаж патрульних намагався заблокувати автомобіль, проте водія це не зупиняло.

«Автомобіль BMW продовжував рух, створюючи аварійні ситуації та небезпеку для водіїв і пішоходів. Поліцейські були змушені застосувати вогнепальну зброю для зупинки машини порушника шляхом пошкодження колеса», - повідомили в управлінні.

Після цього водій заїхав на територію гаражного кооперативу, де його заблокували та затримали патрульні.

Як з'ясувалося, 30-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, що підтвердила перевірка за допомогою спеціального приладу - 2,13 проміле.

На місці працювала слідчо-оперативна група для з'ясування всіх обставин події.

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Автор: Лариса Козова