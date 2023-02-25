Акцію влаштували місцеві активісти, які таким чином протестували проти російської агресії в Україні.

У Латвії активісти влаштували символічну страту Володимира Путіна. Перед російським посольством в Ризі встановили дерев'яне "Опудало Путіна", в яке всім бажаючим пропонували забити цвях.

Під час акції знайшлося досить багато тих, хто хоче особисто забити цвях в дерев'яну статую, що символізує російського диктатора. Під кінець дня дерев'яний "Путін" більше нагадував їжака, ніж статую.

Весь перфоманс відбувся в рамках акції протесту проти російського вторгнення в Україну.

Акції солідарності з Україною та протесту проти війни

З нагоди річниці російського вторгнення в Україну по всьому світу відбулися численні акції солідарності з Україною та протесту проти війни. Так, у Берліні під вікнами російського посольства встановили російський же танк, спалений під Києвом.

У Лондоні вулицю перед російським посольством залили синьою і жовтою фарбами, створивши прапор України.

У Варшаві активісти включили біля будинку, в якому живуть російські дипломати, сирену і звуки вибухів. Акцію провели о 06:00 у річницю повномасштабного вторгнення.

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