Установки танка біля посольства домоглися через суд німецькі активісти, мотивуючи вчинок тим, що в цьому посольстві сидять військові злочинці.

У солиці Німеччини Берліні перед будівлею російського посольства встановили танк окупантів, який був знищений ЗСУ під Києвом.

Як передає видання "Нова газета Європа", установки танка в цьому місці через суд домоглися німецькі активісти Енно Ленце і Віланд Гібель.

"У цьому посольстві сидять військові злочинці. Ніхто з них не виступав проти війни в Україні. Я запитую себе, що я можу зробити. Поставити утилізований танк перед дверима росіян на знак протесту - нормально. Слава Україні", - прокоментував Гібель.

Танк, який транспортували з України до Берліна за допомогою українського історичного музею, брав участь в атаках і був підірваний на протитанковій міні ЗСУ під Бучею в перші дні війни.

Злочини росіян у Бучі

Місто Буча стало одним з найбільш постраждалих міст Київської області в результаті нападу РФ. Росіяни зайшли в місто в перші дні війни і за кілька місяців окупації масово вбивали і знущалися з місцевих жителів.

1 квітня Мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові звільнили місто від російських окупантів.

Тоді суспільство шокував доповідь міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, яка приїхала в місто на інспекцію вже через кілька днів після виходу військ РФ. У ньому йшлося про грабежі, зґвалтування, вбивства українців і безліч безіменних могил, які залишила після себе армія РФ у мирному місті.

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