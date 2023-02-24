У солиці Німеччини Берліні перед будівлею російського посольства встановили танк окупантів, який був знищений ЗСУ під Києвом.
Як передає видання "Нова газета Європа", установки танка в цьому місці через суд домоглися німецькі активісти Енно Ленце і Віланд Гібель.
"У цьому посольстві сидять військові злочинці. Ніхто з них не виступав проти війни в Україні. Я запитую себе, що я можу зробити. Поставити утилізований танк перед дверима росіян на знак протесту - нормально. Слава Україні", - прокоментував Гібель.
Танк, який транспортували з України до Берліна за допомогою українського історичного музею, брав участь в атаках і був підірваний на протитанковій міні ЗСУ під Бучею в перші дні війни.
Злочини росіян у Бучі
Місто Буча стало одним з найбільш постраждалих міст Київської області в результаті нападу РФ. Росіяни зайшли в місто в перші дні війни і за кілька місяців окупації масово вбивали і знущалися з місцевих жителів.
1 квітня Мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові звільнили місто від російських окупантів.
Тоді суспільство шокував доповідь міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, яка приїхала в місто на інспекцію вже через кілька днів після виходу військ РФ. У ньому йшлося про грабежі, зґвалтування, вбивства українців і безліч безіменних могил, які залишила після себе армія РФ у мирному місті.