На відео поліції можна бачити, що водій намагається опанувати транспортний засіб, але щоразу зазнає невдачі.

На Севастопольській площі в Києві поліцейські вранці помітили чоловіка, що безуспішно намагався сісти на пошкоджений моторолер Yamaha.

Читайте такожУ центрі Києва кілька авто і скутер влаштували масштабну ДТП (відео)

Як повідомляє Патрульна поліція Києва, інцидент стався близько шостої ранку і неабияк здивував правоохоронців.

«Під'їхавши ближче, інспектори побачили місце пригоди та громадянина з явними ознаками алкогольного сп'яніння, який не міг пояснити, що трапилось. Попередньо, водій моторолера не впорався з керуванням та в'їхав у металеву огорожу. Після чого намагався продовжити рух, створюючи аварійну ситуацію для інших учасників руху», - йдеться в повідомленні.

На відео поліції можна бачити, що водій намагається опанувати транспортний засіб, але щоразу зазнає невдачі через алкогольне сп’яніння.

Патрульні склали на чоловіка протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Кермування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров