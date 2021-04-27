Жінка наполегливо просила одружитися з нею поліцейського, який затримував її за переслідування іншої людини.

В Японії у префектурі Нара заарештували 37-річну Канако Оніші за переслідування поліцейського, який раніше затримував її за переслідування.

Читайте такожЗаради подарунків японець зустрічався одночасно з 35 дівчатами - його заарештувалиПро курйозний арешт серійної переслідувачки пише Tokyo Reporter.

Жінка познайомилася зі своєю новою жертвою, 40-річним помічником інспектора, коли той заарештував її у справі про переслідування іншої людини.

Вона відправила поліцейському три листи з проханням одружитися з нею. Після цього їй винесли попередження, але вона його проігнорувала і написала ще один лист:

«Я хочу стати частиною твого косекі (книга сімейного реєстру в Японії). Я не хочу жити окремо. Думаю, я закохалася».

Жінку звинуватили в порушенні закону про контроль над сталкерами. За даними поліції, вона визнала провину.

Вас також можуть зацікавити інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц