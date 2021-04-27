В Японії у префектурі Нара заарештували 37-річну Канако Оніші за переслідування поліцейського, який раніше затримував її за переслідування.
Читайте такожЗаради подарунків японець зустрічався одночасно з 35 дівчатами - його заарештувалиПро курйозний арешт серійної переслідувачки пише Tokyo Reporter.
Жінка познайомилася зі своєю новою жертвою, 40-річним помічником інспектора, коли той заарештував її у справі про переслідування іншої людини.
Вона відправила поліцейському три листи з проханням одружитися з нею. Після цього їй винесли попередження, але вона його проігнорувала і написала ще один лист:
«Я хочу стати частиною твого косекі (книга сімейного реєстру в Японії). Я не хочу жити окремо. Думаю, я закохалася».
Жінку звинуватили в порушенні закону про контроль над сталкерами. За даними поліції, вона визнала провину.
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