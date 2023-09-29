Гарвардська школа назвала ще два овочі, які є небажаними продуктами, якщо вам вже за 30. Особливою вразливою категорією назвали жінок.

Вчені підтвердили, що від картоплі можна розтовстіти у середньому віці й назвали ще 2 овочі, які є "небажаними" для людей середнього віку з точки зору збільшення маси тіла.

Відповідний експеримент провела Гарвардська школа громадської охорони здоров’я TH Chan, пише Express. В рамках дослідження дієтологи протягом 24 років відстежували зміни ваги у 136 432 людей, аналізуючи їхні анкети щодо стану здоров'я з 1985 по 2014 рік.

Зазначається, що для вибірки обрали людей 65 років або молодше. Від початку досліду учасники експерименту оновлювали свої дані кожні 4 роки.

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В середньому вони набирали по 1,5 кг (3,3 фунта) протягом кожного циклу перевірки. Врешті, за підсумками 24 років дослідження, піддослідні погладшали на 9,5 кг (1,5 стоуна).

Однак ті, хто мав у своєму харчовому раціоні картоплю, горох та кукурудзу, ризикували погладшати швидше. Вчені пов'язують це явище з тим, що згадані овочі містять в собі багато крохмалю.

В середньому ця група могла набрати на 2,5 кг (5,7 фунтів) більше ваги за той самий період часу у порівнянні з групою, яка серед овочів обирала брокколі, моркву або шпинат у свій "овочевий кошик".

"Люди, які їли некрохмалисті овочі, такі як брокколі, морква та шпинат, як правило, набирали 6,6 фунтів менше, ніж ті, хто їв крохмалисті овочі", - додали вчені.

Також під час досліду з'ясувалося, що особливо вразливою категорією у питанні набору маси від картоплі, кукурудзи та гороху виявилися жінки.

Дослідники кажуть, ймовірно, крохмаль в зазначених овочах провокував збільшення глікемічного навантаження на організм - підвищував рівень цукру в крові, що мало свої наслідки для ваги людини.

"Перехід на продукти з високим вмістом клітковини, такі як цільнозернові або ж фрукти, наприклад, яблука, може зменшити ефект відчуття середнього віку", - зазначили вчені.

Разом з тим там акцентували, що зроблені висновки - лише поверхневий результат дослідження, адже не можна гарантувати, що піддослідні правильно вказували свої дані в анкеті.

"Тому не можна сказати, що вживання певних овочів викликає збільшення ваги. Однак ці результати підкреслюють потенційну важливість якості та джерела вуглеводів для довгострокового контролю ваги", - підкреслили в Гарвардській школі.

Зазначається, що для людей, які намагаються побороти зайву вагу, ці висновки можуть стати в пригоді.

Чоловік провів власний експеримент, відмовившись від цукру

Раніше особистим досвідом про здорове харчування поділився чоловік, який підмовив дружину сісти на дієту "без цукру" на місяць. Врешті-решт експеремет завершився тим, що чоловік побіг назад до солодкого. У своєму харчовому щоденнику він відзначив цікаві ефекти, які відчув його організм під час досліду.

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