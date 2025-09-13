Європейці стривожені реакцією Трампа на вторгнення російських безпілотників у Польщу. Вони вважають, що його позиція ставить під сумнів прихильність США НАТО.

У Європі викликала тривогу відмова президента США Дональда Трампа публічно притягнути Москву до відповідальності за вторгнення її безпілотників у повітряний простір Польщі.

Як пише Reuters, багато членів альянсу вже засумнівалися в готовності Трампа захищати їх у разі реального російського нападу. Стримана відповідь глави Білого дому була сприйнята як ще один приклад його політики "Америка насамперед", що передбачає, що Європа візьме на себе більше відповідальності за власну безпеку і витрат на надання допомоги Україні в обороні від РФ.

"Цей епізод підкреслює, що Трамп, на відміну від усіх президентів від часів Рузвельта, не вважає безпеку Європи основоположним фактором безпеки Америки", - констатував Іво Даалдер, посол США в НАТО з 2009 по 2013 рік, а зараз старший науковий співробітник Центру Белфера Гарвардського університету.

Крім того, деякі аналітики вважають, що Трамп побоюється налаштовувати проти себе російського диктатора Володимира Путіна, який, за їхніми словами, може випробовувати як військовий потенціал НАТО, так і рішучість США. Представник Білого дому заявив виданню на умовах анонімності, що Трамп "хоче, щоб ця війна, розв'язана некомпетентністю Джо Байдена, закінчилася якнайшвидше", і що Росія та Україна мають зупинити війну, а Європа має "зробити свій внесок, здійснивши економічний тиск на країни, які фінансують цю війну".

Аналітики і дипломати зазначили, що в будь-яку іншу епоху з часів початку холодної війни такий інцидент викликав би куди більш серйозну тривогу і швидку реакцію у Вашингтоні.

Однак Трамп відповів тим, що деякі європейські чиновники в приватному порядку назвали публічним потиском плечей. На другий день після атаки російських дронів на Польщу Трамп заявив: "Це могло бути помилкою".

Однак прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який дуже рідко вступає в полеміку з Вашингтоном, категорично відкинув припущення про те, що російські безпілотники могли потрапити до Польщі помилково.

"Первісна реакція Трампа на російські безпілотники контрастує з попередньою реакцією США на погрози на адресу альянсу", - написало видання.

Журналісти нагадали, що коли в листопаді 2022 року з'явилися перші повідомлення про те, що російська ракета вразила польське село, тодішній президент США Джо Байден швидко скликав екстрену нараду світових лідерів, переключившись разом зі своїми радниками в режим кризового управління.

Видання акцентувало, що коментарі Трампа щодо російських безпілотників у Польщі були набагато м'якшими, ніж коментарі інших політиків.

Незважаючи на це, в Європі, за словами численних дипломатичних джерел, які побажали залишитися анонімними, ставлення до дій Трампа у зв'язку з інцидентом варіювалося від тривоги до збентеження і занепокоєння.

Високопоставлений німецький чиновник заявив, що США обговорювали із союзниками по НАТО питання використання безпілотників, але, схоже, виявили "нерішучість".

"З цією адміністрацією США ми ні на що не можемо покластися. Але нам доводиться робити вигляд, що можемо", - сказав прямо чиновник.

Східноєвропейський дипломат заявив: "На даний момент США нікого в НАТО не заспокоїли. Мовчання Вашингтона було майже оглушливим".

Італійський чиновник, чиї літаки-розвідники AWACS допомогли виявити безпілотники над Польщею, заявив, що члени альянсу поки що переважно негативно сприйняли реакцію США, але уникають відкритої критики.

Атака російських безпілотників на Польщу

У ніч на 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські безпілотники. Вранці польська влада повідомила, що країну атакували 19 безпілотників, 4 з яких вдалося збити.

Європейські лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський, зазначили, що цей інцидент не був випадковістю.

Через два дні Трамп вийшов до народу з коментарем щодо заліту російських дронів у Польщу і назвав це помилкою: "Можливо, це була помилка. Але, незалежно від цього, я не задоволений нічим, що стосується цієї ситуації".

