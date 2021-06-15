Веб-дизайнер з Філіппін Мак Паскуаль назвав свого новонародженого сина HTML (мова розмітки веб-сторінок), щоб віддати данину своїй професії та не зраджувати давній сімейній традиції.
Про це пише Daily Mail.
Повідомляється, що хлопчик народився минулого тижня.
За словами його батька, незвичайні імена – це традиція в його родині. Його власне ім'я розшифровується як Макарони 85, а одне з офіційних Імен його сестер – Спагетті 88. Вона своїх дітей назвала Сир Пімієнто та Сир Пармезан
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