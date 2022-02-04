Нардеп виступив з дивною промовою перед депутатами Київради, але його ніхто не зрозумів.

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко вкотре оконфузився. Цього разу в народний обранець здивував Київраду незрозумілою промовою, сенс якої зрозуміти було вкрай важко.

Як повідомляє УНІАН, інцидент стався вчора, 3 лютого, під час сесії Київради.

Під час свого виступу Тищенко кілька разів намагався сформулювати свою думку, але йому це не вдавалося.

Наводимо фрагмент виступу нардепа.

"Ви все розумно, що... І ми це розуміємо... Так, ми всі розумно ставимося до події, і ви, дівчинка, яка посміхається сьогодні під час війни, народний депутат, яка посміхається. Того… Кияни не згодні, щоб ними хтось керував, кияни сьогодні мають бажання жити в столиці, яка є прикладом. Щоб сьогодні ми бачили відповіді, чули щодо тих, які сьогодні чомусь в Києві є. У нас стовпчики, які сьогодні не дають можливості паркуватися киянам. Ви руйнуєте бізнес сьогодні. Ось які наполегливі проблеми сьогодні треба вирішувати", - сказав Тищенко.

Читайте також"Крали, крадемо і красти будемо": на сайті Ради "підмінили" Instagram-акаунт (відео)Як повідомляв УНІАН, раніше нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко знову потрапив у незручну ситуацію, вітаючи українців зі святом. Він привітав українців з Днем соборності, проте коректне привітання вдалося автору допису не з першого разу.

Також депутат плутав свята й "вітав" українців з роковинами Чорнобильської трагедії.

Тищенко називав себе "генетично налаштованим українцем" та заявив, що без сала в Новий рік ніяк: "Всіх перевіряю на цей важливий харчовий смак: якщо ти сало не їси - ти не українець".

У грудні політик прийшов "інспектувати" нові вагони й розвеселив мережу.

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