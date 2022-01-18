Зазначається, що команда Тищенка пригощатиме гарячим чаєм.

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко вирішив зробити з традиційного купання на Водохреща чергову політичну акцію на свою підтримку.

Відповідний допис з’явився на сторінці Слуги народу у Facebook.

Закарпатців урочисто запросили на купання.

"19 січня, в день свята Хрещення Господнього, в районі Ботанічної набережної у місті Ужгород відбудеться освячення води та Йорданське купання в річці Уж. З нагоди свята запрошуємо жителів громади о 12:00 годині узяти участь у водосвятті, а також зануритись в освячену воду Ужа задля зміцнення тіла та духу", - повідомляють у прес-службі депутата.

Наприкінці у прес-службі додали: "Завдяки ініціативі народного депутата України Миколи Тищенка, на березі річки сміливців пригощатимуть гарячим чаєм".

Допис проілюстрували партійним плакатом з портретом Тищенка, ополонкою й зеленою смужкою "слуг народу" з текстом: "Свято Водохреща" і підписом: "За ініціативи народного депутата України Миколи Тищенка".

Це вже не перша сумнівна акція Тищенка. Раніше під час поїздки на захід країни політик осоромився перед виборцями своїм незнанням назви регіону.

Також депутат плутав свята й "вітав" українців з роковинами Чорнобильської трагедії.

Тищенко називав себе "генетично налаштованим українцем" та заявив, що без сала в Новий рік ніяк: "Всіх перевіряю на цей важливий харчовий смак: якщо ти сало не їси - ти не українець".

У грудні політик прийшов "інспектувати" нові вагони й розвеселив мережу.

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