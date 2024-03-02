Це вдалося зробити бразильському експерту з графіки разом зі своєю командою.

Італійський поет та мислитель Данте Аліг'єрі, якого завжди зображують з довгим носом та гострим підборіддям, насправді мав зовсім інший вигляд. Вченим вдалося вперше реконструювати обличчя Аліг'єрі, який одним із перших митців описав рай, пекло та чистилище у своєму всесвітньовідомому творі "Божественна комедія", пише Telegraph.

Зазвичай на портреті італійського художника Сандро Боттічеллі та фресці у Флорентійському соборі Данте зображено з довгим носом та гострим підборіддям, проте завдяки новому 3D-зображенню, яке створили вчені, його зовнішність відрізняється від такого образу.

Відтворити справжній вигляд зовнішності відомого поета зміг бразильський експерт з графіки Сісеро Мораєс разом зі своєю командою.

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"Більшість портретів засновані на інформації, що міститься в біографії Данте, складеної письменником Джованні Боккаччо. А саме, що це була людина середнього зросту, дещо сутула, з витягнутим обличчям, орлиним носом і очима швидше більшими, ніж маленькими. Водночас вони не були знайомі особисто. Біограф черпав інформацію від людей, які знали поета чи жили з ним", - пояснив Мораєс.

Спочатку автори почали відтворювати череп поета, використовуючи аналіз його кісток 1921 року. Після цього вони розпочали апроксимацію, тобто відтворення особи за його скелетними останками через мистецство, антропологію, остеологію та анатомію.

Врешті-решт вдалося створити дві версії портрета Данте, а саме сіре зображення без волосся із заплющеними очима та кольорове, де було домальовано колір очей, шкіри та одяг.

"Існує велика дискусія про те, що більший мозок наділений більшим інтелектом. Навіть якщо ми ігноруємо цей підхід, фактом є те, що творчість Данте була творчістю геніальної особистості. Вона була сповнена універсальності, яка вплинула не лише на світову літературу, але й на організацію мови і - можливо, трохи перебільшуючи - на створення цілої нації", - додав Мораєс.

Що відомо про Данте Аліг'єрі

Данте Аліг'єрі - видатний поет, який вважається одним з найвідоміших та найвпливовіших письменників в історії. Він народився в 1265 році в місті Флоренція. В 1302 році він почав писати свій відомий твір "Божественна комедія. Його смерть датується 1321 роком.

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