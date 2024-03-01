Зірки відкрили видатним одеситам, що мали з’явитися у ювілейний для них 2023 рік.

В Одесі на Алеї зірок відкрили нові імена – письменника Олександра Козачинського, який колись був бандитом, прозаїка Олександра Дорошенка та графіка Михайла Жука. Про це повідомили у мерії міста.

"Як правило, церемонія завжди проходила в рамках святкування Дня міста, проте відкриття нових зірок у 2023 році було відтерміновано. Сьогодні, 1 березня, напередодні Міжнародного дня письменника, Алея зірок в Одесі поповнилась трьома новими іменами видатних одеситів, що мали з’явитися у ювілейний для них 2023 рік, адже Одеса заслужено має статус Літературного міста ЮНЕСКО", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 1 березня урочисто відкрито зірку в пам'ять журналіста, письменника Олександра Козачинського – у 2023 році виповнилося 120 років з дня його народження та 80 років – з дня смерті. Друга зірка – в пам’ять видатного українського графіка, живописця, кераміста, поета, перекладача і педагога Михайла Жука, а третя - отримала ім’я одеського письменника, доктора технічних наук, професора, академіка Міжнародної академії холоду, прозаїка, краєзнавця, лауреата премії "Твої імена, Одесо!" Олександра Дорошенка.

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"Україна перебуває в стані війни, спровокованої Росією, вони не тільки нищать нас фізично, але й хочуть позбавити нас наших традицій, історії та пам'яті. Саме тому сьогодні ми відкриваємо нові зірки на Алеї слави, щоб вшанувати пам'ять тих, чиї імена відзначилися в Одесі й в усьому світі, тих, хто зробив одеську культуру світовим надбанням", - зазначив на відкритті нових зірок заступник міського голови Павло Вугельман.

Йдеться, що Дорошенко (1943-2021) у 2023 році виповнилось би 80 років.

"Романи та повісті Олександра Дорошенка добре відомі читачам у різних країнах – від Австралії до Канади. Серед творів автора – романи й повісті "Переправа через Стікс", "Сентиментальна подорож", "Атлантида Євреїв" та "Збережи мою Мову", поема в чотирьох томах "Моє Місто", "Очі котів, що стережуть" та інші", - розповіли у мерії.

Остання книга письменника "Відпусти мій народ" написана про катастрофу Голокосту. Пам’ятну табличку "Зірка Олександра Дорошенка" отримала його дружина Галина Борисівна Щербина.

Михайло Жук (1883-1964) - був членом Асоціації художників України у 1920-х роках та Спілки художників України з 1947 року. Він один із зачинателів українського модерну та фундаторів Української академії мистецтв. Багато років викладав в Одеській художній школі, нинішньому Одеському училищі імені Грекова. Заснував та багато років очолював керамічний факультет, виховав низку відомих митців. Пам’ятну табличку "Зірка Михайла Жука" передано Джавиді Герасимовій - завідувачці кафедри образотворчого мистецтва Архітектурно-художнього інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури.

Козачинський (1903-1943) відомий, як автор пригодницької повісті "Зелений фургон", яку він написав за автобіографічними мотивами.

"Фрази з повісті давно розійшлися на цитати, вона широко відома і за межами країни. На Одеській кіностудії у 1983 році за сценарієм Григорія Колтунова було знято однойменний фільм", - нагадали у мерії.

Згідно з відкритими джерелами, один з персонажів стрічки (книги) - конокрад Олександр "Красунчик", колишній футболіст, прототип, якого є сам Козачинський. На початку 1920-х років майбутній письменник працював інспектором в одеському карному розшуку, був ватажком банди грабіжників.

У мерії Одеси уточнюють, що табличку на честь Козачинського передано директору Одеського літературного музею Тетяні Ліптузі.

Алея зірок в Одессі

Нагадаємо, виконком Одеської міськради 2 вересня 2013 року ухвалив рішення відкрити Алею зірок, що було зроблено 2 вересня 2014 року, "запалюванням" шести "зірок" - самої Одеси, поетеси Анни Ахматової, письменників Юрія Олеші, Ісаака Бабеля, письменника-сатирика Михайла Жванецького і кінорежисера Кіри Муратової.

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