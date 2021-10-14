Журналісти дізналися, хто привітав громадян України Днем захисників та захисниць від імені російської дипустанови.

Українці отримали привітання з Днем захисників та захисниць України від так званого "Генконсульства" Російської Федерації в Харкові.

У привітанні, опублікованому в Instagram, зокрема, було виражено сподівання на те, що РФ "зі смертю диктатора" (президент держави – Володимир Путін), відмовиться від загарбницьких дій в Україні.

Як виявилося згодом, сторінка належить патріоту, який привітанням підколов справжнє російське диппредставництво, йдеться на tsn.ua.

Привітання вже видалено зі сторінки "Генконсульства" РФ.

Як "Генконсульство" Російської Федерації в Харкові привітало українців зі святом – текст:

"Бажаємо вам богатирського здоров'я, бездоганної витримки, тепла, радості, мирного неба над головою.

Перебуваючи на священній українській землі, ми усвідомлюємо ницість політики Російської Федерації. Ми захоплюємося українськими хлопцями та дівчатами, які захищають кожну п'ядь своєї землі. Сподіваємося, що зі смертю диктатора Росія відмовиться від агресивних, загарбницьких дій в Україні.

Читайте також"Це Дмитро Гон... Гордон": ведуча росЗМІ обмовилася після коментаря українського журналіста (відео)Ми не підтримуємо політику нашої держави стосовно України. У той час, коли політичне керівництво Росії віроломно окупувало Крим і Донбас, на більшій (частині – Ред.) території РФ люди живуть в злиднях...

Розуміємо, що, швидше за все, після цих поздоровлень ми будемо змушені повернутися додому.

Слава Україні! Генеральний консул Демяненко І. (Ігор – Ред.)".

У посольстві Росії повідомили, що в Instagram взламали аккаунт Генерального консульства РФ в Харкові, пише "РИА Новости", посилаючись на дані кореспондента.

Нагадаємо, Росія у 2014 році пішла на агресію проти української держави – захопила Крим та вдерлася на частину Донецької та Луганської областей.

Раніше на офіційній сторінці України в Twitter потролили Росію, використавши за основу сюжет з серіалу від Netflix "Гра в кальмара".

У мікроблозі пожартували, що якби РФ довелося взяти участь у грі "цукрові стільники", то їй потрібно було б впоратися з непростим завданням – видряпати з кола герб України.

Автор: Екатерина Присяжнюк