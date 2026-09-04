Росіяни пошкодили заповідник 'Софія Київська'

Серед людей постраждалих немає.

Внаслідок атаки російських окупантів на Київ 4 вересня пошкоджено одну з будівель Національного заповідника "Софія Київська", там повибивало вікна та було зруйновано скляну вхідну групу. Про це повідомила генеральна директорка заповідника Неля Куковальська, пише Суспільне.

"Серед людей постраждалих немає. Всі поховалися. Софійський собор також не зазнав пошкоджень", - сказала Куковальська.

Водночас, за її словами, пошкоджень зазнала Консисторія, зовнішній бік якої виходить на вулицю Володимирську.

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"Внаслідок цього варварського обстрілу є пошкодження в будинку Консисторії ХVIII cтоліття (вибиті вікна). Інші об'єкти Софії Київської не постраждали", - додали там.

За даними міського голови Віталія Кличка, наразі 12 осіб постраждали внаслідок атаки у Шевченківському районі столиці. 9 поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень. Двоє з них - у важкому стані.

Атака РФ на столицю 4 вересня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ворог атакував Київ безпілотниками. У Шевченківському районі пожежа виникла внаслідок падіння БпЛА на дах нежитлової будівлі.

Російський дрон сьогодні влучив в центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві навпроти Софійського собору. Безпілотник вдарив у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада.

За словами президента Володимира Зеленського, дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі. Як додав президент, він "дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене".

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