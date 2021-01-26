Сезон розмноження 2020-2021 року назвали найвдалішим для північних гладких китів за останній час.

Біля південно-східного узбережжя США помітили чотирнадцять північних гладких китенят у супроводі матерів.

Читайте такожУ Новій Зеландії померла унікальна біла пташка ківіПро це пише The Guardian.

У зв'язку з цим сезон розмноження 2020-2021 року для них називають найвдалішим за останній час.

Разом з тим фахівці відзначають, що одного періоду розмноження недостатньо для компенсації втрат цього вкрай рідкісного виду від заплутування в рибальських снастях і загибелі під гвинтами судів.

«Ми вбиваємо китів набагато швидше, ніж вони можуть відтворювати потомство. Якщо ми не зробимо швидких кроків щодо усунення цих загроз, у нас не вистачить часу, щоб врятувати цей вид від зникнення», – зазначили в правозахисній групі «Захисники дикої природи».

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Автор: УНІАН