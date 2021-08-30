28 серпня чоловік покинув Афганістан разом зі своїми чотирилапими улюбленцями, за якими доглядав у своїй благодійній організації.

Колишнього британського морського піхотинця Пола "Пена" Фартінга, який відмовлявся виїжджати з Афганістану без своїх двохсот тварин, успішно евакуювали.

Про це повідомляє BBC, посилаючись на організацію Фартінга.

28 серпня чоловік покинув Афганістан разом зі своїми чотирилапими улюбленцями, за якими доглядав у своїй благодійній організації. Наступного дня Пол Фартінг приземлився в аеропорту Хітроу в Лондоні.

"Прибув у Хітроу з частковим успіхом. Змішані емоції та справжнє глибоке почуття смутку за афганців сьогодні… Хітроу проявив справжнє співчуття щодо афганських біженців", - прокоментував він у Twitter.

Усього в організації Фартінга 60 котів і 140 собак, а також 68 співробітників, яких не було евакуйовано.

За словами ветеринара Іена Макгілла, який перебував на борту літака, тварин після приземлення відправили в карантинні притулки.

"Тварини, враховуючи те, що вони пережили, в цілому в дуже хорошому стані", - сказав доктор Макгілл.

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Ветеран Королівської морської піхоти заснував притулок "Новзад" ще у 2007 році, щоби забезпечити дахом собак, котів та ослів, які врятували життя британським військовим.

Під час захоплення талібами Афганістану Пол, як й інші співгромадяни в країні, завчасно планував евакуацію додому. Для цього винайняв приватний рейс, щоби помістити на борту тварин і 68 працівників притулку.

Однак після вибухів 26 серпня ситуація змінилась. Рейс Фартинга скасували через підвищення рівня небезпеки в афганській столиці. Після цього чоловік вимагав від Британії забезпечити виліт усім його вихованцям і підлеглим.

Автор: Денис Прядко