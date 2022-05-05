Зазвичай ці рептилії виходять зі сплячки при 20 градусах тепла.

Червонокнижні болотні черепахи прокинулися в Національному парку Одеської області. Зазвичай вони виходять зі сплячки при температурі у 20 градусів вище нуля.

Про це розповів еколог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

"Ця унікальна черепаха - аборигенний вид, дуже важливий і необхідний елемент водно-болотних екосистем в Національному природному парку "Тузловські лимани". Маленькі черепашки зазвичай вилуплюються з серпня по жовтень й зиму проводять під землею або під піском. А цієї весни 2022 року, в третій декаді квітня і початку травня, під час війни, на Тузлівській Амазонії почався вихід черепашок із зимівлі", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що першу зиму молоді черепахи проводять в землі, харчуючись завдяки жовтковому мішку, розташованого на черевних щитках пластрона. Болотна черепаха тримається поблизу водойм, але може йти для розмноження на значну відстань.

"У болотної черепахи існує температурне визначення статі потомства: при температурі інкубації яєць вище +30°С з них з'являються тільки самки, а при температурі нижче +27°С – тільки самці. При проміжних значеннях температур можуть з'являтися дитинчата обох статей. Добре плаває і пірнає, довго може залишатися під водою. У звичайних умовах черепахи, що годують, у водоймі спливають на поверхню через кожні 15-20 хвилин", - розповів еколог.

При цьому він пожартував, що "бойові" черепахи, як і вся українська дика природа, своєю потужною енергією допомагає українцям у боротьбі з варварами, дезорієнтуючи їх на місцевості та змушуючи окупантів здригатися від кожного шереху, свисту і звуку українських пташиних крил, звірів, звуку плазунів, від дихання української землі.

Як раніше повідомляв УНІАН, 23 березня в Національному парку "Тузлівські лимани" помітили червонокнижних рожевих пеліканів. Птахи внесені до Червоної книги України, за своїм природоохоронним статусом значиться, як вид, що зникає

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