Щороку в новорічну ніч соціальні мережі рясніють повідомленнями про те, що люди і тварини страждають від використання феєрверків, петард, хлопавок та інших піротехнічних засобів.

На сайті президента України 4 січня 2021 року була зареєстрована петиція №22/111058-еп під назвою "Заборона використання та продажу піротехнічних засобів в Україні".

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Переглянути та підтримати петицію можна за посиланням. Якщо протягом 90 днів вона отримає підтримку 25 тисяч українців, її направлять на розгляд президенту Володимиру Зеленському.

"Щороку в новорічну ніч соціальні мережі рясніють повідомленнями про те, що люди і тварини страждають від використання феєрверків, петард, хлопавок та інших піротехнічних засобів. Шкода, що завдають піротехнічні засоби, величезна. Людям, які пройшли АТО, звуки вибухів нагадують війну, і це завдає колосальну шкоду психічному здоров'ю. Людям похилого віку з величезним багажем хвороб - це завдає шкоди фізичному здоров'ю. Для молодих мам і їхніх маляток - це і фізичне насильство, і знущання над здоров'ям. Для тварин - це величезний стрес, жах та їхнє вбивство", - зазначає ініціатор петиції Ксенія Триняк.

Автор петиції констатує, що наразі використання піротехнічних засобів в Україні регулюється постановою 3 серпня 2011 року № 839, але не виконується, не перевіряється і не регулюється органами захисту населення.

Зазначеною петицією президента України Володимира Зеленського просять розглянути і прийняти ряд законопроектів про заборону продажу та використання піротехнічних засобів.

1. Заборонити продаж і використання таких піротехнічних пристроїв як: салюти, феєрверки; хлопавки; петарди; вертушок; холодні фонтани; фаєри; ракети; стробоскопи; установки Балет, Катюша, Дракон, Римські свічки; вулкани; пневмохлопушкі та інші.

2. Заборонити продаж і використання піротехнічних пристроїв, які перевищують норму шуму в 70 Дцб, встановлену статей 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення».

3. Запровадити кримінальну відповідальність за незаконний продаж піротехнічних засобів, які можуть нанести шкоду життю людей та тварин та їхньому здоров'ю - як фізичному, так і психічному.

4. Запровадити великі штрафи за незаконне використання феєрверків, петард та інших піротехнічних засобів, які можуть нанести шкоду життю людей та тварин, та їхньому здоров'ю - як фізичному так і психічному.

5. У великі свята організувати патрулювання Національною поліцією стадіонів, скверів та парків на випадок використання піротехнічних засобів.

Відзначимо також, що раніше в МВС пояснювали, що, наприклад, Київрада заборонила використання піротехніки в Києві до закінчення ООС. Однак відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодексу про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися. Згідно з Адміністративним кодексом, поліція лише стежить за тим, щоб піротехніка продавалася з сертифікатами якості.

Наслідки використання піротехнічних засобів в Україні на Новий рік 2021

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Автор: Марина Григоренко