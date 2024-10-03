Унікальні рифи в Європі колись покривали площу розміром із Північну Ірландію.

Раніше в Європі рифи висотою з будинок займали не менше 1,7 млн ​​гектарів морського дна, а зараз через надмірний вилов риби, днопоглиблювальні роботи та забруднення унікальні утворення "туляться" на кількох квадратних метрах.

"Дослідження, проведене британськими вченими, виявило, наскільки великими вони були колись: рифи заввишки з будинок займали не менше 1,7 млн ​​га (4,2 млн акрів) від Норвегії до Середземного моря, площа більша, ніж Північна Ірландія", - пише The Guardian.

Наголошується, що у дослідженні брали участь десятки вчених, які вивчали урядові записи, морські карти, звіти про рибальство, митні документи, звіти натуралістів, наукові журнали та газети XVIII, XIX та початку XX століть, щоб зібрати воєдино поширення європейської плоскої устриці (Ostrea edulis).

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В результаті, дослідники знайшли "яскраві та зворушливі" звіти про рифи, які були у 1196 місцях біля берегів таких країн, як Велика Британія, Франція, Ірландія, Данія, Іспанія, Німеччина та Нідерланди. В одному з документів згадуються устричні рифи, що досягають 7 метрів заввишки в Чорному морі.

Зараз лише жменька природних устричних рифів розміром не більше кількох квадратних метрів "чіпляється" за європейські узбережжя після того, як їх було знищено людством.

Співавтор звіту Рут Терстан сказала, що "вражена" масштабами рифів, які колись були.

"Я знала, що раніше устриць виловлювали у величезних кількостях. Тому ми підозрювали, що ці рифи можуть бути більшими, але знахідка інформації, яка свідчить про таке охоплення, мене вразила. Мало хто у Великій Британії сьогодні бачив плоску устрицю, яка є нашим місцевим видом. Устриці все ще існують у цих водах, але вони розкидані, а рифи, які вони збудували, зникли", - зазначила вона.

За словами Терстан, багато хто схильний думати про морське дно як про плоский, мулистий простір, але в минулому його значна частина являла собою тривимірний ландшафт зі складних живих рифів. Вони створили багаті екосистеми, забезпечивши середовище для майже 200 видів риб і ракоподібних, включаючи ската-хвостокола, короткокрилого морського коника та європейського осетра. Рифи також відіграли важливу роль у стабілізації берегових ліній, колообігу поживних речовин та фільтрації води.

Терстан додала, що у деяких частинах Європи, включаючи узбережжя Бретані, західне узбережжя Ірландії та Шотландії, збереглися залишки рифів. Але вони займають трохи більше кількох квадратних метрів, на відміну від квадратних кілометрів у минулому.

"Значні екологічні функції, які ці рифи виконували, більше не існують, що ми й маємо на увазі під функціонально вимерлими", - заявила Терстан.

Деякі зі звітів, знайдених дослідниками, викликають смуток, оскільки люди усвідомлювали, що гублять. Наприклад, один з авторів у 1852 році писав: "В Уош близько 50 років тому були величезні устричні мілини; одна з них тяглася майже на всю довжину Уош і тяглася приблизно на 50 миль".

Опис "великого" рифу за три милі від острова Мен говорить:

"20 човнів витратили сім років, щоб витягти ці устриці. Устриці були густими на цьому дні... Один човен ловив 30 000 устриць за тиждень".

Звіт із Франції описує лов устриць в 1909 році: "З 10 по 24 квітня велася ловля. Кількість спійманих устриць становила 16 мільйонів".

Філін цу Ермгассен, почесний науковий співробітник Единбурзького університету, сказала, що руйнація рифів, що повільно формуються, була швидкою.

"Це були величезні області, які були покриті товстою кіркою устриць та кишіли іншими морськими мешканцями. Відбулася фундаментальна перебудова та вирівнювання нашого морського дна", - наголошує вона.

За даними The Guardian, проєкти відновлення популяції устриць вже реалізуються, але дослідники кажуть, що для досягнення результату їх необхідно масштабувати.

Проблеми екології у світі

Як повідомляв УНІАН, через зміну клімату лінивці в Центральній та Південній Америці, відомі одночасно своєю чарівністю та повільністю, опинилися на межі вимирання. Дослідники виявили, що повільний метаболізм тварин та їхня обмежена здатність регулювати температуру тіла можуть поставити під ризик їхнє існування у світі. Зокрема йдеться про популяції, які живуть у високогірних регіонах.

Також вчені попередили про стрімке закислення світового океану. Внаслідок цього процесу можуть постраждати морські екосистеми. За словами дослідників, є дві причини, через які рівні закислення океану викликають занепокоєння.

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