Тварин зафільмувала бригада "Хижак".

В "об'єктив" безпілотного літального апарату українських бійців потрапило стадо диких косуль, які бігали полями та лісом.

Відео від зведеної стрілецької бригади "Хижак" опублікував у своєму Telegram-каналі перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Де саме його зняли - не повідомляється:

"Мавік" бригади "Хижак" зловив свободу. Якби не війна, вони б знімали природу чи весілля. Нині на такі кадри дуже рідко звертають увагу".

Вплив війни на диких тварин

Як відомо, повномасштабне вторгнення Російської Федерації не могло не вплинути на популяції диких тварин, оскільки бойові дії мають значний вплив на їхнє середовище існування, поведінку та чисельність.

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Обстріли, вибухи та будівництво оборонних споруд нищать ліси, степи і водно-болотні угіддя, а вогонь і забруднення знищують місця гніздування та кормову базу тварин.

Лише підрив Каховської гідроелектростанції призвів до загибелі багатьох риб, птахів і ссавців. В Офісі президента України повідомляли, що на затопленій території проживало близько 20 тисяч особин диких тварин.

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