Збитків екосистемі завдано майже на 7,5 млн гривень. Поліція шукає паліїв.

В Одеській області через масштабну пожежу у заповіднику сотні птахів та тварин залишилися без домівок та корму. Як повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, подія сталася 10 липня.

"Приблизно о 13-й годині на території, суміжній з Нижньодністровським національним природним парком, біля села Надлиманське Маяківської громади, Одеського району зафіксовано надзвичайну подію – займання сухої рослинності. Через помірний північно-східний вітер вогонь перекинувся на територію парку в районі екосистеми "Шепіт заплав"", - розповіли екологи.

Йдеться, що приблизно о 22:00 пожежу під контролем адміністрації парку, органів ДСНС України та національної поліції було локалізовано. За інформацією адміністрації парку площа вигорілої ділянки складає близько 400 гектарів. За попередніми даними шкода нанесена природним комплексам та об’єктам парку становить майже 7,5 млн гривень.

Наразі обставини пожежі встановлюють правоохоронні органи.

За даними пресслужби регіонального підрозділу ДСНС, внаслідок пожежі природних екосистем на Одещині сотні лелек, фазанів та косулі залишилися без своїх домівок. Рятувальники закликають населення припинити палити суху траву, бути дуже обережними при застосуванні вогню, курінні тощо.

"Ви знищуєте усе живе! Від ваших безвідповідальних дій завдається непоправна шкода українській землі!" - наголошують в ДСНС.

Рятувальники та екологи оприлюднили відео, на якому зафіксовано як безліч тварин та птахів марно намагаються на випаленій до тлі території знайти корм, свої гнізда та ін.

Що кажуть в адміністрації парку?

Адміністрація парку повідомила, що пожежу гасили протягом 9 годин. Займання сталося біля очисних споруд Теплодарводоканала.

"Фахівці парку обстежили території, які постраждали від вогню і людської дурості. З’ясувалося, що вигоріли ділянки площею 400 га, понад 20 дерев та кущів згоріли повністю, понад 400 пошкоджено частково", - розповіли у парку.

Йдеться, що загиблих тварин не виявили, але природі завдано великої шкоди.

"Звісно, птахи, ссавці тікають від пожежі, а ось комахи, молюски та інші безхребетні не можуть швидко покинути небезпечну зону. Оскільки вигорів рослинний покрив, дрібні ссавці будуть змушені піти з території, бо нема їжі, бо знищено середовище існування", - зазначають в адміністрації.

Також додається, що знищено альтанку, туалет, пошкоджено інформаційний стенд на екостежці "Шепіт заплав" тощо.

Інші новини про "жителів" заповідника

Як повідомляв УНІАН, рожеві фламінго, яких також називають феніксами, через обстріли російської армії покидають Національний природний парк "Тузлівські лимани" в Одеській області та летять ближче до Одеси. За даними співробітника нацпарку, доктора біологічних наук Івана Русєва, птахи шукають собі комфортні ділянки, де є достатньо їжі. Останніми тижнями над акваторією "Тузлівських лиманів" було дуже гучно і лячно для них. Вплив війни був дуже негативним для їх відтворення у цьому році.

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