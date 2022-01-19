Чоловік намагався звернути увагу на проблему забруднення річок в Україні.

Екоактивіст Віктор Бучинський на Водохреща влаштував перфоманс. Чоловік занурився в річку Боржава на Закарпатті, в якій утворився затор з пластикових пляшок.

Про це активіст розповів у Facebook.

Бучинський на Водохреща сфотографувався в річці серед гори пластикових пляшок. Таким чином чоловік намагався звернути увагу на проблему. Він закликав берегти навколишнє середовище та святу воду, а не викидати сміття в річки.

"Бажаю всім у великий день Хрещення Господнього очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом і вірою", – йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Харкові проходив завершальний етап рекультивації Дергачівського полігону твердих побутових відходів поки на новому добудовують сміттєпереробний комплекс. Комунальники разом з активістами висадили тут дерева та кущі.

Окрім комунальників, до акції долучилися екоактивісти, студенти Національного технічного університету "ХПІ" та Харківської Національної академії міського господарства імені Бекетова.

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