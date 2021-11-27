Загалом заплановано висадити саджанці 2,6 тисячі ялівцю та 200 спіреї, а також 620 саджанців тополь. Площа садіння становить 13 гектарів.

У Харкові триває завершальний етап рекультивації Дергачівського полігону твердих побутових відходів, поки на новому добудовують сміттєпереробний комплекс. Комунальники разом з активістами висадили тут дерева й кущі.

Саме озеленення й стало завершальним етапом рекультивації старого полігону, розповів директор КП "Муніципальна компанія з поводження з відходами" Юрій Суярко, передає прес-служба Харківської міської ради.

Крім комунальників, до акції долучилися екоактивісти, студенти Національного технічного університету "ХПІ" та Харківської національної академії міського господарства імені Бекетова.

Читайте такожБіля берегів Канади спалахнуло судно з хімікатами (відео)

Загалом заплановано висадити саджанці 2,6 тисячі ялівцю та 200 спіреї, а також 620 саджанців тополь. Площа садіння становить 13 гектарів.

Раніше для запобігання потраплянню полігонного газу в атмосферу його вкрили геомембраною, зверху вклали шар фільтрації та насипали ґрунт.

"В Україні рекультивацію такого масштабу не робив жоден полігон. Впевнений, що для багатьох ми станемо прикладом. Ми вийшли на фінішну пряму. За допомогою рослин ми не лише зміцнимо схили колишнього полігону, а й зможемо значно покращити якість повітря – збагатити його киснем та іншими корисними речовинами", – наголосив Юрій Суярко.

Також він нагадав, що на рекультивованому полігоні планується збудувати всесезонну гірськолижну трасу. Наразі розробляється проектна документація та ведуться переговори з потенційними партнерами.

Зазначимо, на Дергачівському полігоні у Харківській області відпрацьовані місця засипали землею, аби запобігти потраплянню в атмосферу полігонного газу. Наразі використовують 50% нових карт полігону. Сюди звозять приблизно 70% відходів міста.

Водночас поряд з полігоном уже будують сміттєпереробний завод. Його планували відкрити в серпні цього року – до дня міста. Та через заморозку коштів наразі цього так і не зробили.

Нагадаємо, раніше у Кабміні закликали українців мінімізувати утворення побутових відходів.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко