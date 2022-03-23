На думку співробітника Нацпарку Івана Русєва, рожеві пелікани перебуватимуть в заповіднику до перемоги над ворогом.

У Національний природний парк "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) прилетіли червонокнижні пелікани.

Про це у Facebook повідомив доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

Він зазначає, що вже двадцять восьму добу йде жорстока боротьба українського народу з "варварами 21-го століття".

"Періодично орки бомблять з Чорного моря по різних містах нашої країни. Над "Тузлівськими лиманами", над акваторією і над прилеглими територіями зростає шумове навантаження і постійно зростають ризики. Але життя в природі йде своєю чергою. І ось, нарешті, в "Тузлівських лиманах" з'явилася наша "родзинка" - рожеві пелікани", - написав Русєв.

За його словами, рожеві пелікани перебуватимуть в заповіднику до перемоги над ворогом. Він сподівається, що багато патріотів та друзі нацпарку вже скоро зможуть подивитися на них та купатися в лиманах і Чорному морі.

"Я – голос безголосої природи, і я, як і багато моїх колег і друзів в Україні і за кордоном, буду боротися і за природу, і за мою країну Україну до переможного кінця. Україна обов'язково відродиться!", - акцентує Русєв.

Рожевий пелікан внесений до Червоної книги України, за своїм природоохоронним статусом значиться, як зникаючий вид.

"Тузлівські лимани": довідка УНІАН

"Тузлівські лимани" - національний природний парк, розташований в Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Площа — 27 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм – 206 кв. км. Система озер, розташованих в парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно Рамсарської конвенції, з особливим охоронним режимом.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одеському зоопарку народилися вісім муфлонів.

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