Посухи, як правило, помічають тільки тоді, коли вони завдають шкоди сільському господарству або помітно впливають на ліси.

Стійкі багаторічні посухи продовжать прогресувати з потеплінням клімату. Про це попереджається в дослідженні Швейцарського федерального інституту досліджень лісу, снігу та ландшафту за участю професорки Франчески Пелліччіотті з Інституту науки і технологій Австрії.

Цей загальнодоступний 40-річний глобальний кількісний перелік, опублікований у журналі Science, спрямований на інформування політики щодо впливу на довкілля антропогенної зміни клімату.

Зазначається, що п'ятнадцять років стійкої, руйнівної мегапосухи - найтривалішої за тисячу років - майже виснажили водні запаси Чилі, навіть вплинувши на життєво важливий видобуток корисних копалин країни. Це лише один кричущий приклад того, як потепління клімату спричиняє багаторічні посухи та гострі водні кризи в уразливих регіонах по всьому світу.

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Як пише Phys.org, посухи, як правило, помічають тільки тоді, коли вони завдають шкоди сільському господарству або помітно впливають на ліси.

Дослідники проаналізували глобальні метеорологічні дані та змоделювали посухи в період з 1980 по 2018 рік. Вони продемонстрували тривожне збільшення багаторічних посух, які стали тривалішими, частішими та екстремальнішими, охоплюючи все більше земель. Професор Франческа Пелліччіотті сказала:

"Щороку з 1980 року площі, уражені посухою, в середньому розширюються на додаткові п'ятдесят тисяч квадратних кілометрів - це приблизно площа Словаччини або американських штатів Вермонт і Нью-Гемпшир разом узятих - завдаючи величезної шкоди екосистемам, сільському господарству та виробництву енергії".

Команда вчених прагне розкрити можливі довгострокові наслідки стійких посух по всьому світу і допомогти в розробці політики, що готується до частіших і сильніших майбутніх мегапосух.

Міжнародна команда вчених розрахувала аномалії в кількості опадів і евапотранспірації (випаровування води з ґрунту і рослин) та їхній вплив на природні екосистеми в усьому світі.

Це дало їм змогу визначити виникнення багаторічних посух як у добре вивчених, так і в менш доступних регіонах планети, особливо в таких областях, як тропічні ліси й Анди, де мало даних спостережень.

Вони вважають, що постійно зростаючі температури, тривалі посухи і вища евапотранспірація зрештою призводять до сухіших і коричневіших екосистем, незважаючи на те, що також спричиняють сильніші опади. Таким чином, вчені можуть використовувати супутникові знімки для моніторингу ефекту посухи, відстежуючи зміни в зелені рослинності з плином часу.

Важливим є те, що хоча цей аналіз добре працює для помірних луків, зміни в зелені не можуть бути відстежені так само легко над густими пологами тропічних лісів, що призводить до недооцінки наслідків посухи в таких областях. Таким чином, щоб забезпечити однаковість результатів по всьому світу, група розробила багатоетапний аналіз, який краще визначає зміни в регіонах з високим листям і ранжує посухи за їхньою серйозністю з 1980 року.

Результати досліджень показали, що мегапосухи мали найбільший безпосередній вплив на помірні луки.

Зазначається, що регіони "гарячих точок" охоплювали захід США, центральну і східну Монголію і, зокрема, південно-східну Австралію, де дані збіглися з двома добре документованими багаторічними екологічними посухами. З іншого боку, група пролила додаткове світло на парадоксальні ефекти, що спостерігаються в тропічних і бореальних лісах.

У той час як тропічні ліси можуть компенсувати очікувані наслідки посухи, поки у них достатньо запасів води, щоб компенсувати зменшення кількості опадів, бореальні ліси і тундра реагують по-своєму. Потепління клімату подовжує бореальний сезон зростання, оскільки ріст рослинності в цих регіонах обмежується більш низькими температурами, а не доступністю води.

Результати показують, що тенденція до інтенсифікації очевидна: команда створила першу глобальну картину мегапосух та їхнього впливу на рослинність із високою роздільною здатністю. Пелліччіотті пояснила:

"У разі довгострокового екстремального дефіциту води дерева в тропічних і бореальних регіонах можуть загинути, що призведе до довгострокового збитку для цих екосистем. Зокрема, бореальній рослинності, ймовірно, буде потрібно найбільше часу, щоб відновитися після такої кліматичної катастрофи. Наразі стратегії пом'якшення наслідків здебільшого розглядають посухи як щорічні або сезонні події, що різко контрастує з тривалішими і сильнішими мегапосухами, з якими ми зіткнемося в майбутньому".

Новини про глобальне потепління

Вчені знають, що надзвичайна спека цього року була спричинена низкою чинників: переважно забрудненням планети від спалювання викопного палива і природним кліматичним явищем Ель-Ніньо. Ці фактори самі по собі не пояснюють незвично швидке зростання температури. Тепер у новому дослідженні сказано, що воно визначило відсутню частину головоломки: хмари.

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